Di Molfetta traccia un primo bilancio da assessore: lavori allo Zac e tariffe “spropositate” per gli impanti da rivedere

Le scuole comunali dell’infanzia di Foggia hanno registrato un incremento delle iscrizioni del 15% per l’anno scolastico 2024/2025. La buona notizia arriva dal report dell’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta.

Nella scuola comunale San Filippo Neri è nata addirittura una nuova sezione.

Il Comune, inoltre, è stato ammesso a finanziamento per la costruzione di due nuovi asili nido. Ha intercettato quasi 3,5 milioni di euro partecipando al bando del nuovo piano asili nido, a valere sui fondi Pnrr.

I progetti individuano due aree di proprietà comunale per la realizzazione: i nuovi asili dovrebbero sorgere tra viale Ghandi e Via D’Addedda e tra via de Palma e via Gramsci.

L’assessore Di Molfetta, insieme al collega della stesso partito (Con Emiliano) Giulio De Santis, ha inaugurato il ciclo di incontri ‘L’Amministrazione si racconta alla città’, ancora da rodare, per certi aspetti. Si è soffermato sul rilancio delle quattro scuole comunali dell’infanzia rimaste in vita – Angela Fresu, Tagore, Don Milani e San Filippo Neri -, tema molto dibattuto al tempo dei commissari.

L’incremento delle iscrizioni, a suo dire, è dovuto probabilmente anche “alle piccole cose che abbiamo fatto quest’anno: le uscite didattiche, i contatti con i genitori, il piano dell’offerta formativa operativo dall’anno prossimo”.

È partito, in verità, dallo sport, passando in rassegna tutte le manifestazioni patrocinate dal Comune di Foggia tramite il suo assessorato. Il suo obiettivo primario era e resta quello di “dare visibilità alle nostre associazioni” e valorizzare le eccellenze sportive, “un esercito che deve essere messo in luce”. E che non esista solo il calcio a Foggia lo sintetizza ricordando che sono 38 gli sport attivi in città.

In una slide, ha rimarcato un dato interessate: secondo i suoi calcoli, in questi primi mesi, gli eventi sportivi hanno coinvolto 13.582 persone tra partecipanti, tecnici, dirigenti e famiglie. “Per farli alloggiare siamo arrivati a San Giovanni Rotondo in alcuni casi”, ha fatto sapere.

Il Comune, si apprende, parteciperà al nuovo Avviso Sport e Periferie 2024 per provare a intercettare un finanziamento di 1 milione di euro che potrebbero servire, ad esempio, a “dare vita nuova ad alcuni impianti vetusti”. La Palestra Taralli, per esempio, potrebbe essere ampliata con una tensostruttura al posto del campo da tennis.

A Foggia potrebbero arrivare presto anche nuove aree attrezzate per fare attività all’aria aperta destinate al target 4-14 anni, finanziate dall’avviso pubblico ‘Sport di Tutti – Parchi 4-14'. Tramite manifestazione di interesse, l’ente intende poi affidarle a due società che “faranno da tutor”.

Nella sua trattazione, l'assessore Di Molfetta ha affrontato anche il tema Zaccheria. L'ultima riunione in Prefettura per lo stadio risale a una decina di giorni fa: “Si è deciso di partire subito con i lavori. Chiaramente saranno realizzati a zone”. La capienza passerà, come noto, a quasi 15mila spettatori.

L’inizio dei lavori è fissato ad agosto. “Un primo intervento sarà realizzato sulla zona ospiti, quella che la Questura ci ha chiesto di accelerare, la Curva che afferisce a viale Ofanto”, fa sapere rendendo noto il cronoprogramma.

Poi toccherà ai bagni e all’abbattimento delle barriere architettoniche. "Successivamente, sarà svuotata la parte sottostante la gradinata, dove insistevano prima anche alcune palestre, chiuse per inagibilità”. Eliminando il sottogradinata si dovrebbe risolvere il problema dei defender e avvicinare il prefiltraggio.

Si giocherà in casa regolarmente, senza creare problemi agli abbonati, assicurano l’assessore Di Molfetta e la sindaca Maria Aida Episcopo, con “una scansione dei lavori anche nei tempi morti”.

Sono momentaneamente fermi, invece, i lavori della Piscina Olimpionica del Mediterraneo, in via Mazzei: “La ditta aggiudicataria ha persino comprato delle attrezzature che servono per la piscina e dobbiamo sbloccare un vincolo che abbiamo trovato”, ha fatto sapere la sindaca. La pratica è in mano alla dirigente Concetta Zuccarino.

A settembre-ottobre dovrebbero partire, inoltre, i lavori del Campo Mondelli Colella di atletica leggera che avrà anche una zona indoor di quasi 120 metri, con una pista a otto corsie, che sarà realizzata al posto di uno dei due vecchi campi da tennis.

L’assessore Di Molfetta ha annunciato anche una revisione del regolamento degli affidamenti annuali e pluriennali, soprattutto in materia di tariffe, ad oggi “spropositate”.

“Alcuni campi di calcio a cinque che prima dovevano versare una quota annua di 6-8mila euro, adesso sono arrivati a 22 mila euro, cifra che le società non possono sostenere - spiega l'assessore -. L’affidamento per la tensostruttura del Cep è pronto, però, peccato che alla fine, i calcoli restituiscano una quota da dare al Comune di 60mila euro l’anno. È proprio difficile da proporre, andrebbe deserto. Ecco perché c’è questa urgenza di rivedere i tariffari”.