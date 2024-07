I dossier caldi di De Santis: un presidio di polizia locale in Piazza Mercato, battaglia legale sullo Zuretti

Un comando della polizia locale o interforze in piazza Mercato: è l’idea dell’Amministrazione comunale, pronta a riaprire una delle strutture ormai abbandonate per trasformarla in un presidio operativo il venerdì e il sabato.

Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Legalità e Sicurezza Giulio De Santis nel corso del ciclo di incontri ‘L’Amministrazione si racconta alla città’.

Il Comune ha intercettato 136mila euro del Bando per la sicurezza urbana che intende destinare al controllo della movida. A 36mila euro ammonta la stima dei lavori per recuperare la struttura e la restante somma coprirà gli straordinari del personale.

Sempre in materia di sicurezza, sono in corso i lavori della rete per la videosorveglianza: posa della fibra e posizionamento degli armadi stradali. Per accelerare il progetto, l’Amministrazione Episcopo ha operato una modifica: in assestamento di bilancio sono stati aggiunti 140mila euro per passare al 5G, per “non tirare altri 13 km di fibra dedicata, che costerebbe quattro volte di più”.

Richiederà, invece, sicuramente un paio d’anni la quarta stazione dei carabinieri, ma quantomeno è partita la trafila istituzionale con la richiesta inoltrata al comando generale e al ministero. C’è un progetto di massima che riguarda un immobile di via Scillitani. Le opere sono stimate in circa 400mila euro.

La quarta caserma accanto alla Villa consentirà, peraltro, di incrementare la pianta organica dell’Arma.

Ma è soprattutto sulla legalità che ha puntato l’Amministrazione Episcopo. È in fase di stipula – ha fatto sapere l’assessore De Santis - un accordo con l’Anac per avere un controllo preventivo sull’azione amministrativa. “Ne siamo orgogliosi”, ha detto l’assessore emilianista.

I 100 giorni per la legalità e la lotta alle mafie sono diventati 110, dal 2 marzo al 20 giugno. Sono state coinvolte 22 scuole, contando 65 adesioni complessive (ordini professionali, associazioni), 15mila studenti e più di 200 incontri, “strumenti diversi, attrattivi, per parlare di legalità con i ragazzi”.

Uno su tutti, ‘Nel cognome che ho scelto’, la storia di Alfredo Traiano, “è un pugno nello stomaco che fa reagire i ragazzi”: “Abbiamo fatto questo incontro in diverse scuole. In alcuni casi, questo cortometraggio ha portato a delle denunce di molestie”, fa sapere l’assessore.

In tema di Politiche energetiche, partirà a settembre il progetto realizzato con l’Enea ‘Foggia in classe A’. Il capoluogo dauno è l’unica città pugliese tra otto a livello nazionale. Il 24 settembre da Palazzo di Città passerà il Roadshow nazionale ‘Humanizing Energy’.

L’indagine dell’assessore Giulio De Santis ha svelato che ben 19 impianti fotovoltaici, installati sugli immobili comunali, soprattutto nelle scuole, ma anche all’Amgas per esempio, non sono funzionanti. Risalgono al 2008-2009, con una tecnologia ormai obsoleta che manifesta evidenti segni di degrado. Lo bolla, senza mezzi termini, come un “esempio di cattiva amministrazione”.

Parliamo di 347 Kw bloccati. Il ripristino degli impianti consentirebbe di sfruttare la convenzione di scambio sul posto e di godere del residuo della eventuale tariffa incentivante.

Gli impianti in fase di allaccio sono cinque. Il Comune ha atteso le linee guida delle Comunità Energetiche prima di avviare l’iter in modo da poter provare a sfruttare questi impianti in modalità di Autoconsumo Individuale a Distanza, formula che prediligerebbe anche per gli altri impianti.

Passando al Servizio Avvocatura, l’assessore ha annunciato, a malincuore, che la dirigente Angela Paradiso, vincitrice di concorso, dal 15 settembre torna a casa, a Cerignola.

Un mese fa, il totale dei giudizi pendenti si attestava a 714. E ci sono solo 8 persone al servizio Avvocatura. Peraltro, proprio l’avvocato Paradiso aveva limitato le esternalizzazioni circoscritte solo ai procedimenti penali.

Negli ultimi giorni, l’assessore sta affrontando anche il caso spinoso dell’ex scuola Pio XII: “Una vergogna”. L’immobile, a lungo occupato abusivamente, è oggetto di decreti ingiuntivi per oltre 2 milioni di euro.

Da ultimo, abbiamo chiesto all’assessore De Santis a che punto sia la vicenda del parcheggio Zuretti. Il Comune ha in piedi due cause, una per l’accatastamento e l’altra per richieste che l’amministrazione giudica “totalmente illegittime”.

L’Avvocatura ha vinto anche al Consiglio di Stato per l’urgenza, che non è stata ravvisata, e dunque “si farà un procedimento ordinario”.

I contratti, ammette la sindaca, sono “sfavorevoli”. E i problemi persistono. “Ci sono comportamenti che ci sono stati segnalati e noi li abbiamo segnalati alle autorità”, fa sapere l’assessore che sta agendo anche a titolo personale. È una situazione che crea in lui “grande sofferenza”, confessa.

Si attende la nomina del nuovo Cda Ataf, perché spetta all’ex municipalizzata promuovere delle azioni dirette. “Non può farlo certo un amministratore in scadenza, non è corretto neanche questo”, afferma De Santis.

L’Amministrazione, garantiscono sindaca e assessore, “mira a tutelare totalmente lo spazio superiore”, ed è la tesi che sta portando avanti anche l’Avvocatura: “Quello è uno spazio pubblico e per noi è piazza Panunzio”.