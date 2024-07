Le sfide per Foggia dell'assessore Aprile: fototrappole 'intelligenti', 1000 nuovi alberi e porta a porta domestico

Foto trappole ‘intelligenti’, un centro mobile di raccolta, dai 1000 alberi in su per i nuovi nati e i 18enni e nuove aree dog: sono alcune delle iniziative previste a stretto giro, annunciate dall’assessora all’Ambiente Lucia Aprile.

“Ha fatto passi da Ciclope in questo assessorato”, dice di lei la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo. Tocca alla sua vice presentare un report nell’ambito del ciclo di incontri ‘L’Amministrazione si racconta alla città’.

Sono sulla “stessa lunghezza d’onda”: “Anche presso la governance di Amiu, siamo state abbastanza energiche dal primo giorno per pretendere congiuntamente il capitolato del piano industriale, perché vogliamo un servizio di qualità, puntuale e completo”, afferma la sindaca.

“Abbiamo chiuso il 2023 confermando una decurtazione a carico della società Amiu di 2,3 milioni, in accordo da ambo le parti, proprio perché è stato un po’ un anno di stallo in termini di investimenti e di assunzioni. Da lì siamo ripartiti”, ha esordito l’assessora, che quando era presidente del comitato di cittadinanza attiva La Società Civile lamentava la mancanza di richieste precise e puntali all’azienda che non era soggetta ad alcun tipo di sanzione.

In pratica, il Comune di Foggia ha operato trattenute sul canone annuo dovuto per servizi non svolti.

Potrebbero essere destinati, ad esempio, al porta a porta domestico per alcune zone della città.

Tra ottobre e novembre, l’assessora si aspetta di riuscire a conseguire “modifiche sostanziali” del piano industriale di Amiu. E, a giudicare dalle sue parole, una delle principali novità potrebbe riguardare l’avvio del porta a porta per le utenze domestiche in alcuni quartieri.

I cassonetti intelligenti sul groppone

Sembrano rimasti sul groppone i cassonetti intelligenti che rappresentano oggi un “investimento obbligato”: “Abbiamo provato a contattare il ministero per verificare la possibilità di modificare l’acquisto con attrezzatura per il porta a porta”, fa sapere l’assessora, ma niente.

“La modifica del piano industriale ci porterà verso una raccolta porta a porta di tipo domestico e, quindi, volevamo valutare questa opzione”, riferisce Lucia Aprile. Ma fanno parte di un progetto più ampio, che comprende i Ccr e il porta a porta non domestico.

I cassonetti verranno acquistati a breve e Amiu si farà carico di offrire alla città anche questa tipologia di raccolta.

La buona notizia è la crescita della raccolta differenziata pari al 6% nei primi sei mesi del 2024: dal 19% registrato a febbraio al 25% di giugno.

Circa tre settimane fa, si apprende, l’Avvocatura ha formalizzato la sua opposizione alla revoca, risalente al 2018, del finanziamento di circa 5,7 milioni destinati all’impianto di Trattamento Meccanico Biologico, in fase di ultimazione dei lavori e collaudo, presentando ricorso al Tar dopo un’interlocuzione con la Regione Puglia.

Il Ccr di Borgo Incoronata e il Centro mobile di raccolta

Manca, invece, la corrente nel Ccr di Borgo Incoronata, ecco perché, nonostante l’ordinanza per la messa in esercizio, non è ancora operativo.

“Purtroppo, per un problema legato agli attacchi di E-Distribuzione non siamo ancora riusciti a renderlo fruibile, ma il Centro comunale di Borgo Incoronata è pienamente funzionante. Stiamo aspettando che vengano risolte queste criticità legate semplicemente agli attacchi elettrici”, ha spiegato Lucia Aprile.

L’attrezzatura, fa sapere, “è già in capo ad Amiu: ci sono già cassonetti, carrellati, vasche di conferimento. C’è già tutto. Se non c’è la corrente – aggiunge la vice sindaca -, non attiviamo l’impianto di sicurezza e abbiamo ritenuto di temporeggiare e predisporre la vigilanza per evitare atti vandalici”.

Partirà da settembre, poi, il Centro Mobile di raccolta differenziata, che girerà per la città, al servizio delle utenze domestiche e non.

Faciliterà i conferimenti, ma soprattutto “ci sarà personale dedicato, gli eco animatori, che sensibilizzeranno i cittadini e spiegheranno, ad esempio, come trattare i rifiuti prima di conferirli”.

Le compensazioni ambientali

A proposito di compensazioni ambientali derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, questione interassessorile che coinvolge anche Giulio De Santis alle Politiche energetiche, sono una trentina, si apprende dal primo bilancio dell’assessora Aprile, le richieste per la realizzazione di impianti. Si tratta soprattutto di eolico.

Il Comune sta provando a strappare la percentuale migliore di opere. “Attualmente, mi risulta che sono soltanto le aziende ad aver tratto profitto dalla presenza di questi impianti”. In ballo ci sono diversi milioni di euro che possono essere investiti in opere che il Comune potrà realizzare anche direttamente.

Fototrappole intelligenti

Entro una ventina di giorni, l’assessora Aprile conta di installare 5 fototrappole dotate di un sistema di intelligenza artificiale: “Raccolgono l’immagine precisa del reato e, tramite un cloud, la inoltrano alla polizia che non dovrà guardare ore di video per capire cosa è successo e quando”.

Sono una quarantina, invece, i siti oggetto di sversamenti illeciti censiti tramite Maps. Il Comune intende bonificare le aree. “Se non è ancora stato fatto un affidamento ad hoc – precisa - è perché attendevamo prima di monitorare questi siti, perché spendere i soldi dei cittadini per vederli pieni di rifiuti dopo pochi giorni non aveva senso”.

Scaduta la manifestazione di interesse per creare un nucleo di Ispettori Ambientali, l’assessora fa sapere che al nuovo servizio saranno destinati 30mila euro a titolo di rimborso spese per le associazioni di volontariato. “Non è una grossa cifra, ma un inizio”, rimarca la sindaca Episcopo.

Il verde pubblico

In materia di verde pubblico, oltre al censimento tecnico diagnostico del patrimonio arboreo con le prove di trazione che ricorda con un pizzico d’orgoglio, l'assessora fa sapere che di 400 piantumazioni ne sono andate perse circa 150.

“Molte hanno subito dei traumi all’atto stesso della piantumazione e sono da rimuovere. Ne abbiamo ancora circa 250 che andranno accompagnate in un percorso di crescita. Inoltre, a maggio, abbiamo richiesto ad Arif, che le mette a disposizione dei comuni, nuove piantumazioni per i nuovi nati e per i 18enni”. Si stimano dalle mille alberature (i nuovi nati) in su.

Oltre l’80% del patrimonio arboreo è stato potato. Il contratto del verde prevede appena 30 unità, “è pessimo”, taglia corto la sindaca.

“Il verde pubblico, evidentemente, presenta delle criticità”, ammette la vice. Sin da ora il dirigente ha predisposto la bozza del nuovo bando, anche se il contratto scade tra un anno e mezzo.

Delle erbacce che infestano i marciapiedi, le Tre Fiammelle si occupa su chiamata per 170 km (Foggia è 509 km quadrati). È un extracontratto da disporre di volta in volta con un ordine di servizio.

La fontana di piazza Padre Pio è un suo cruccio, ammette, perché quella piazza è molto frequentata d’estate e versa in condizioni disastrose. “Stiamo cercando di capire come rendere fruibili i vari vialetti. Sarà la prossima dopo piazza XX Settembre”, promette Lucia Aprile.

Le aree dog in città arriveranno a nove: “A breve faremo una progettazione tecnica”. Saranno create quattro nuove zone di agility e sgambamento, di cui una ai Campi Diomedei, e le cinque esistenti saranno ripristinate.

Torneranno in funzione anche le fontanelle in ghisa di Aqp, soprattutto quelle nelle postazioni storiche e più centrali. Pure quelle sono state oggetto di censimento (oggi sono ridotte forse a tre). E in occasione dell’inaugurazione, il Comune immagina un evento dell’acqua pubblica in cui saranno distribuite 1200 bottiglie riciclate dal Coreve.