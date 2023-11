“Bugie e rabbia”. Gatta rispedisce al mittente le accuse di Rotice: “È solo lui l’artefice dello scioglimento”

“Io non sono stato l'artefice dello scioglimento del Consiglio comunale, è stato il sindaco. Lui stesso ha fatto in modo che venisse sciolto il Consiglio comunale, perché ha perso tutti”. Il deputato di Forza Italia Giandiego Gatta rispedisce al mittente le accuse dell’ex sindaco Gianni Rotice. “Deve imputare a sé, alle sue visioni, alle sue logiche, alle sue metodiche questo epilogo infelice”.

All’indomani della conferenza stampa al veleno dell’ingegnere, che l’onorevole definisce più che altro un soliloquio, sintetizzandolo in “bugie e rabbia”, il Circolo di Forza Italia aveva annunciato la sua operazione verità.

Accanto a lui ci sono l’ex vice sindaco Giuseppe Basta, un fiume in piena, e gli ex consiglieri comunali Liliana Rinaldi e Marco Di Bari, che prendono la parola per primi.

Gatta fa il Cireneo anche stavolta:“Sono colpevole due volte: una di averlo scelto, la seconda di essermi reso inviso perché ho rivendicato la dignità, come manfredoniano, di volere conoscere le dinamiche e come stavano i fatti che ruotavano attorno alla mia città”.

Bolla le dichiarazioni di Rotice come “pregne di rabbia, caratterizzate da spirito vendicativo e grande volgarità”: “Nella mia vita di ormai quasi sessantenne non ho mai assistito ad un intervento così volgare, scomposto, rabbioso, da bava alla bocca, da parte di un uomo che avrebbe dovuto rappresentare tutta la città. Credo che sia stato offensivo nei confronti dell'animus della popolazione sipontina".

La matematica di Rotice

“Il sindaco ha una strana idea della matematica, ed è singolare che avvenga per un ingegnere. Si chiama la matematica di Rotice. Dice che Forza Italia non è il primo partito, ma che me lo ha fatto dire perché io dovevo sembrare bravo”. E così Giandiego Gatta scorre le cifre delle elezioni.

“Forza Italia consegue alle scorse elezioni 3023 voti, aggiudicandosi ben 7 consiglieri comunali. La sua lista civica principale, Strada Facendo, prende 2989 voti e consegue 6 consiglieri comunali. Evidentemente, per Rotice il 6 e il 7 sono numeri estremamente relativi. Ma la questione non si ferma qui, perché c'è un dato che dobbiamo analizzare, e non è stato evidenziato mai da nessuno, perché per amore di patria certe cose non si dicono: Rotice, a differenza dei suoi concorrenti che hanno dato un valore aggiunto alla causa della coalizione, ha avuto meno voti della sommatoria dei voti conseguiti dalle liste che lo portavano”.

Rotice ha totalizzato 7426 voti, le liste che lo sostenevano 7567 preferenze, circa 150 voti in più. “Quindi non ha dato un valore aggiunto, ha preso meno voti lui delle liste che lo sostenevano”.

Si rivolge direttamente a lui quando gli domanda di quale golpe parli. Ricorda che fino a qualche settimana fa in Consiglio erano 13 a 12. Poi una consigliera comunale di una sua lista civica ha firmato le dimissioni ribaltando la situazione. La maggioranza è venuta meno perché Sara Delle Rose ha deciso di staccare la spina.

“I latini dicevano imputet sibi: imputi a se stesso la colpa di questa tendenza che ha portato allo scioglimento. Ma. d'altra parte. mi chiedo: non è stato forse meglio così? Avrebbe potuto governare per altri tre anni con una maggioranza così risicata? Un mal di pancia, un capriccio, una richiesta non assecondabile di un consigliere comunale avrebbe posto sempre sotto il governo cittadino e Manfredonia avrebbe navigato a vista, assecondando logiche di piccolo cabotaggio con la navigazione che si fa sotto costa, senza mai avere di fronte l'orizzonte, ma soltanto gli scogli. Bisognava avere un buon comandante di nave e noi abbiamo ritenuto che lui non avesse più le qualità, o forse non le avesse mai avute”.

Il capitolo Energas

Apre un capitolo che definisce “tra i più belli di questa meravigliosa saga”. L’ex sindaco Rotice nutriva la paura che lo spettro dell’Energas tornasse ad aleggiare in città, come tutti i manfredoniani. Anziché rivolgersi a lui, però, si è recato a Roma per un incontro accompagnato da alcuni esponenti politici con un deputato di un’altra forza politica.

“Io lo apprendo per caso su Facebook”. Il parlamentare si riferisce al colloquio a Roma con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, per intercessione dell’europarlamentare Massimo Casanova e del senatore Roberto Marti, con il collega sindaco Primiano Di Mauro. “Mi bypassa e si rivolge direttamente ad altri che, evidentemente, non hanno potuto fargli nulla, non gli hanno potuto dare risposte. Viene da me piangendo e preoccupato perché temeva che i manfredoniani con i forconi potessero inveire contro di lui, contro l'amministrazione e, perché no, anche contro di me. Io, dimenticando il torto subito sul piano politico, ma anche morale da manfredoniano, lo metto in contatto con il ministro dell'Ambiente, che mi onora della sua amicizia, Gilberto Pichetto Fratin, uomo di Forza Italia, e fisso un incontro al quale partecipano l'ex sindaco, l'arcivescovo di Manfredonia, che cito solo stasera perché non mi piace strumentalizzare il suo pensiero e i suoi messaggi, una rappresentanza delle associazioni ambientaliste e, chiaramente, io. Dopo avere esplicitato al ministro le ragioni per le quali ritenevamo che si dovesse ancora una volta dire no all'allocazione di questo mega deposito di gas costiero, il problema viene affrontato e, speriamo, risolto, ma certamente momentaneamente accantonato in attesa di approfondimenti”.

La provocazione della candidatura

Agli ex consiglieri comunali di maggioranza che si sono uniti in coro a Rotice invocando la candidatura a sindaco di Gatta, risponde mostrando i voti sulla tabella di scrutinio alle sue spalle: “Dimenticano che io sono stato eletto in un collegio uninominale di cui sono parte tanti comuni. Ora io cosa dovrei dire, per esempio, agli abitanti di Canosa che mi hanno dato 4587 voti o, perché no, a Cerignola che mi ha dato 8007 voti, vale a dire 1200 voti in meno appena rispetto a Manfredonia?”.

Respinge e restituisce al mittente la provocazione. Non tradirebbe i suoi elettori. “Se Rotice è così convinto di essere depositario delle verità assolute, di essere trasparente, leale, che si ricandidi. Noi vogliamo che lui si ricandidi, ma questa volta senza l’appoggio di Forza Italia - afferma tra gli applausi - Che poi è la provocazione che ha lanciato a me. A parte la barzelletta per cui lui mi voterebbe, noi non lo sfidiamo, noi lo invitiamo a farlo. Qualora non fosse rieletto avremo la prova del 9 che probabilmente il suo tasso di gradimento era, come io ritengo, ai minimi termini”.

Lo accusa di autoreferenzialità. “Noi non siamo impazziti da un giorno all'altro: io ho fatto l'impossibile per salvare il governo cittadino e gli ho chiesto una verifica politica”. Di tutta risposta, Rotice ritirò la delega al vice sindaco e alla consigliera Rinaldi, che lo hanno appreso da Facebook. “Sfido chiunque mastichi un po’ di politica a trovare un episodio del genere in un comune d'Italia, dall'estremo Sud all'estremo Nord”. La definisce “una mortificazione della democrazia, del bon ton istituzionale, della buona educazione, del rispetto: una vera e propria rappresaglia, una ritorsione volgare nei confronti di chi aveva avuto solo il torto e la colpa di chiedere dei chiarimenti, di conoscere le carte, di avere delucidazioni”.

Il contributo alla campagna elettorale

Fallisce il tentativo di screditarlo con l’argomentazione del finanziamento della sua campagna elettorale: “È vero. Lui ha contribuito a cofinanziare la mia campagna elettorale, come tanti altri amici e sostenitori hanno fatto. È previsto dalla legge. Lo si fa anche nelle feste patronali. Quando un amico è candidato, quando un politico che riscuote fiducia o è un cavallo che può arrivare al traguardo, si apre la cosiddetta raccolta fondi”. Si tratta di contribuzioni liberali e volontarie, ed è tutto agli atti.

“Ma per caso, coltivava il retropensiero che avendomi dato il contributo per la campagna elettorale io fossi a libro paga? Per caso pensava che io dovessi dire signorsì comandi ad ogni scelta anche quella che non condividevo? O che dovessi dire non ti criticherò mai e potrai governare la città fino alla fine dei secoli? Non è così, io non vendo la mia città a nessuno”.

Smentisce, invece, che Rotice abbia pagato per un anno l’affitto della sede di Forza Italia, pronto a mostrare tutte le ricevute: “Dal 2005 al 2023 ho pagato io”.

Non vuole tornare più su questa vicenda. Ora è alla ricerca di un sindaco dal “profilo alto, che sia inclusivo, moderato e tollerante, che conosca i problemi della città e voglia realmente risolverli, un sindaco che non si chiuda nelle segrete stanze e renda partecipe la città delle proprie visioni, dei propri progetti, ma che, soprattutto, nella fase operativa condivida con i suoi collaboratori i progetti”.

Al momento, lo ammette, non dispone di questa figura, ma vuole riscattarsi dal suo “errore” individuandola. “Abbiamo bisogno di un sindaco che segni la rotta per il futuro, per questo ci stiamo impegnando e speriamo che i manfredoniani capiscano che il tempo della speranza non è finito. Il progetto di una Manfredonia migliore è ancora possibile”.