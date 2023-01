La versione della Elettrogesuele sull'affaire illuminazione: "Chiara lesione della par condicio"

L’azienda Elettrogesuele srl di Casalnuovo di Napoli, tramite il suo avvocato Massimo Cima, smentisce con forza la ricostruzione “inesatta e fuorviante” dell’ex assessore Angelo Salvemini, e chiarisce di aver manifestato il suo interesse a presentare una proposta di partenariato pubblico privato per l’affidamento in gestione del servizio di pubblica illuminazione e degli impianti termici “in tempi non sospetti, e non certamente in concomitanza con la seduta del Consiglio comunale del 23 gennaio”.

Nelle casella di posta elettronica del sindaco Gianni Rotice, degli assessori e dei consiglieri comunali di Manfredonia arriva un’altra lettera da uno studio legale, a tre giorni di distanza dalla stroncatura in aula del project financing proposto da Engie Servizi spa.

È la replica all’ormai famigerata missiva del 21 gennaio a firma dell’assessore ai Lavori Pubblici che di lì a poco sarebbe stato defenestrato. “La proposta della Elettrogesuele srl era limitata alla sola pubblica illuminazione, e non comprendeva anche l'efficientamento impianti termici, solo per una chiara lesione della par condicio tra le concorrenti perpetrata i danni della mia assistita”, precisa l’avvocato, ripercorrendo l’iter avviato un anno fa.

La ditta, in data 4 febbraio 2022, a mezzo pec inviata al protocollo e indirizzata al sindaco, all’assessore Salvemini e all’ingegner Giuseppe Di Tullo, dirigente del Settore Lavori Pubblici e Rup (che all'indomani del Consiglio comunale ha manifestato la volontà di dimettersi), “aveva chiesto il rilascio della documentazione necessaria per la formulazione della proposta completa”. Il legale elenca nel dettaglio tutti i dati che la Elettrogesuele ha provato ad acquisire senza ricevere alcun riscontro. Il 2 marzo 2022, in un’altra pec, “chiedeva espressamente un incontro con l'assessore, avv. Salvemini, evidenziando ancora una volta l'interesse a presentare una proposta di finanza che interessasse sia l'efficientamento termico che di pubblica illuminazione. Attesi i silenzi degli uffici tecnici, e considerato che per la formulazione della proposta di finanza complessiva (ovvero termico e illuminazione) era necessario acquisire informazioni di cui il proponente non era e non poteva essere in possesso – prosegue l’avvocato Massimo Cima – la Elettrogesuele ha potuto presentare la proposta di finanza legata al solo aspetto della pubblica illuminazione, in quanto i dati di cui aveva bisogno sono stati dalla stessa reperiti in maniera autonoma”. E così si arriva al 29 dicembre 2022, quando la società notifica la sua proposta.

“La nota inoltrata in nome per conto della mia assistita, lungi dal voler creare confusione, aveva l'unica finalità di evidenziare come non vi fosse stata trasparenza nella vicenda e come non fosse stata garantita la par condicio e la massima partecipazione, che sono poste esclusivamente a presidio dell'interesse e del bene collettivo, oltre che del maggior vantaggio tecnico ed economico per il Comune di Manfredonia. Una magra consolazione nella descritta vicenda – prosegue il legale - è rappresentata certamente dal fatto che il sindaco del Comune di Manfredonia deve aver riscontrato le medesime omissioni ed imprecisioni nell'iter che ha portato alla discussione del Consiglio comunale in merito a quella che è stata erroneamente considerata come l’unica proposta pervenuta, tanto da arrivare alla revoca di tutte le deleghe ed incarichi precedentemente conferiti all’assessore Salvemini. In merito alle illazioni palesemente infondate di cui alle dichiarazioni rese dall'assessore Salvemini all'indirizzo della Elettrogesuele srl – conclude l’avvocato - ci si riserva di valutarne la lesività dell'immagine e della professionalità della mia assistita, ai fini della tutela della medesima nelle opportune siedi giudiziarie?”.