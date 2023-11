"Mistero" sulle dimissioni dell'assessore: dopo un mese Schiavone torna in sella

Il 21 ottobre scorso aveva rassegnato le dimissioni, e dopo un mese è tornato in sella l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Torremaggiore Luigi Schiavone.

Il sindaco Emilio Di Pumpo lo ha reintegrato in Giunta con un decreto sindacale firmato il 23 novembre che gli riconsegna le stesse deleghe, comprese Protezione Civile e Cimitero.

Dall’atto si evince che ha ritenuto di dover respingere le dimissioni e, in tal caso, non essendo disciplinata la fattispecie dallo Statuto del Comune, ha provveduto ad una nuova nomina.

“Le dimissioni dell’assessore Luigi Schiavone, se confermate, creerebbero una non positiva discontinuità nell’azione amministrativa in settori delicati”, si legge nel decreto.

Il sindaco ha ritenuto, dunque, di dover “rinnovare il rapporto di piena fiducia già instauratosi” tra lui e l’assessore in quota Azione.

La manovra non era sfuggita alle opposizioni, per quanto le dimissioni fossero passate sotto silenzio. “A volte ritornano”, scrive il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Anna Lamedica, che definisce un “mistero” le dimissioni e il ritorno in Giunta.

“Cosa abbia determinato le dimissioni e la successiva conferma sembra un fatto di ordinaria normalità – dichiara - Ma così non è, tanto più se consideriamo, tra le altre cose, che l'assessore dimissionario e poi reintegrato, gestiva e gestisce tra le altre la delega dei Lavori Pubblici, oggi un tema caro alla nostra amministrazione con tanti cantieri in atto. Siamo certi, purtroppo, che non ci saranno dichiarazioni in merito. Del resto, l’amministrazione Di Pumpo ha come caratteristica peculiare, su determinati temi, ‘il silenzio’”.