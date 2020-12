Criminalità organizzata, una proposta di legge per istituire una commissione di studio e inchiesta

La consigliera del M5S Rosa Barone ha depositato una proposta di legge per chiedere che anche in questa legislatura venga istituita la Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia.

“Nella scorsa legislatura - spiega Barone - l’istituzione della Commissione speciale sulla criminalità organizzata ha portato risultati importanti e riteniamo non sia giusto disperdere il lavoro fatto. La commissione ha valorizzato infatti la funzione politica dell’inchiesta come strumento di conoscenza del fenomeno mafioso, analizzandone non solamente la dimensione criminale, ma anche quella politica, culturale e sociale, e ha incentrato la sua azione anche su iniziative per la sensibilizzazione e la prevenzione. Un lavoro che ha finalmente permesso alla Puglia di dotarsi del Testo unico sulla legalità, atteso da anni”.

Nel Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza è prevista l’adozione di un Piano Regionale Integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità sociale e la costituzione della “Fondazione Antimafia Sociale – Stefano Fumarulo” per attività di studio, ricerca, promozione e contrasto dei fenomeni della criminalità organizzata e mafiosa.

“Istituire nuovamente la Commissione - conclude Barone - permetterebbe di fornire supporto alla Regione Puglia nell’attuazione del testo Unico della Legalità e di dare vita a nuove iniziative per a mantenere alta l’attenzione sul tema della criminalità”.