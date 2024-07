Cinquestelle di nuovo nella giunta regionale, arriva la secca smentita: "Nessun patto tra Emiliano e Conte"

"Non c’è nessun rientro in Giunta. E non esiste nessun patto tra il presidente Emiliano ed il presidente Conte. Il solo patto che ci interessa è quello per la legalità, non quello per le “poltrone” che noi abbiamo lasciato".

Attraverso una nota congiunta, i consiglieri regionali del Movimento Cinquestelle Marco Galante, Rosa Barone, Cristian Casili e Grazia Di Bari spengono le "voci incontrollate di questi giorni", relative a un ritorno del Movimento nella Giunta Regionale, tre mesi dopo la decisione - annunciata da Giuseppe Conte - di uscire dalla maggioranza, rinunciando di fatto all'assessorato al Welfare e di ritirare le deleghe di tutti i consiglieri regionali.

"Quando abbiamo rimesso le deleghe, lo abbiamo fatto perché volevamo dare uno scossone e far riflettere. Siamo stati chiari sul fatto che servisse potenziare gli strumenti per prevenire e contrastare l’illegalità. Per questo abbiamo consegnato al presidente Emiliano il patto per la legalità e abbiamo depositato la proposta di legge per istituire il Nucleo Ispettivo Regionale che possa operare a qualsiasi livello, dove ci sono consulenze, nomine e soprattutto in quei settori più facilmente permeabili al malaffare", commentano gli esponenti pentastellati.

"Le nostre proposte puntano ad una maggiore trasparenza e di conseguenza ad una maggiore serenità nel lavoro del governo pugliese. Le nostre rinunce hanno determinato delle scelte che ci auguriamo siano le migliori per i pugliesi. Continuiamo a portare avanti le nostre battaglie come quella per l’infermiere di famiglia, l’abbattimento delle liste d’attesa per cui abbiamo depositato una proposta di legge, il potenziamento del Red e di una misura innovativa come il reddito energetico, il riuso dei reflui per risolvere l’emergenza idrica, il contrasto al consumo di suolo, il maggiore stanziamento dei fondi alla cultura. Andiamo avanti - concludono - e continuiamo a lavorare per i pugliesi, mentre chi crede di indebolirci facendoci apparire solo legati alle poltrone, sta semplicemente perdendo tempo".