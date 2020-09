"Abbiamo bisogno di persone nuove e fresche". Bellanova testimonial di Scalfarotto a Foggia. "Dagli altri solo riciclo"

"Il nostro obiettivo è costruire una nuova classe dirigente per la Regione e per i territori, perché gli altri hanno fatto solo riciclo". Lo ha detto oggi a Foggia la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, testimonial di Ivan Scalfatorotto, candidato Presidente della Regione Puglia della coalizione composta da Italia Viva, Azione di Carlo Calenda e PiùEuropa di Emma Bonino. È arrivata in città per la presentazione della lista del partito di Renzi. I candidati sono Angela Lombardi, Bernadette Cappelletta, Saverio Cassitti, Luciano Castigliego, Chiara D’Errico, Roberto Mario Fanelli, Francesco Antonio Forte, Noemi Frattarolo.

Teresa Bellanova non ha risparmiato stoccate al governatore uscente, a Raffaele Fitto e ai Cinquestelle. "Abbiamo dall'altra parte il centrodestra che noi riteniamo non affidabile e Michele Emiliano che in questi anni ha dato il peggio che si poteva dare a questa regione, e poi il Movimento 5 Stelle che è l'altra faccia di Michele Emiliano perché si gioca sul populismo". La ministra di Italia Viva si è soffermata sul tema del ricambio generazionale: "Il governo regionale in questi anni ha preso il personale politico che era già decotto nei propri settori di appartenenza e che non aveva più spazio nei partiti di provenienza e gli ha dato incarichi, e in questo modo ha comprato il consenso ma questo è un modo per tarpare le ali alle nuove generazioni e per fare un'opera di sciacallaggio politico. Noi abbiamo bisogno invece, di persone nuove e fresche. E per questo abbiamo puntato su Ivan perché è una figura che conosce questo territorio, l'Europa e il mondo. Questa regione ha bisogno di mercati aperti, persone che sappiano valorizzare le nostre produzioni e sostenere le imprese, perché riteniamo che debbano essere alleate del mondo istituzionale e non essere guardate come quelle dove andare a prendere prebende nel momento in cui si vanno a fare campagne elettorali. Noi abbiamo una visione diversa del modello di sviluppo, delle classi dirigenti e della regione alla quale vogliamo davvero bene - ha concluso Bellanova - e per questo ci candidiamo".