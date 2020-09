A Cerignola Emiliano e Fitto staccati di due punti, fiducia al 65% per Pezzano: "Portiamo la Capitanata in Regione"

Rino Pezzano riscuote “molta o abbastanza fiducia dal 65% degli elettori”. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Winpoll (fra i suoi clienti anche il Sole24Ore) commissionato nel mese di agosto dal candidato consigliere alle elezioni regionali della Puglia nella lista ’Con’, civica a sostegno di Michele Emiliano. Il sondaggio fotografa il quadro politico pre elettorale del comune di Cerignola.

Il governatore uscente è al 41,7%, Raffaele Fitto al 43,6%. "Il distacco fra il presidente Emiliano e Fitto a Cerignola è di soli 2 punti - commenta Pezzano - La coalizione di Emiliano rispetto alle europee cresce del 19,3%. Il centro destra perde oltre il 4%". Il 43% degli intervistati giudica abbastanza positivamente l'operato dell'amministrazione regionale.

Lo scopo principale del sondaggio - pubblicato nell'area specifica del sito della presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto dalla legge - era testare l'apprezzamento sul committente. "Il dato è straordinario - afferma soddisfatto Pezzano - Una attestazione di stima, di fiducia trasversale a tutti gli elettori proprio sulla base di quanto realizzato e del mio impegno per il sociale, per il lavoro, per chi ha più difficoltà ed è rimasto indietro. In questi primi 10 giorni di campagna elettorale ho potuto toccare con mano la rispondenza di tanto calore umano al dato emerso dal sondaggio. Portiamo Cerignola, i Cinque Reali Siti, Manfredonia e tutta la Capitanata in Regione".

