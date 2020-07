"Paolo ha un cuore grande, crea lavoro e sviluppo". Potenza sponsor di Dell'Erba. "È il momento di osare"

"Oggi siamo di fronte all’ennesima sfida: vogliamo Paolo Dell’Erba consigliere regionale". Lo afferma in un accorato appello al voto il sindaco di Apricena Antonio Potenza. Tesse le lodi del suo assessore, candidato alle prossime elezioni regionali, e insieme a lui sta girando tutta la provincia di Foggia: "Paolo è una persona eccezionale, con un cuore grande, instancabile lavoratore, al fianco di chi ha bisogno, innamorato del nostro territorio, un imprenditore che crea lavoro e sviluppo. Come assessore ai Lavori pubblici della nostra città, in questi anni ci ha dato una grandissima mano per rilanciarla e migliorarla". Il suo non è solo un endorsement, perché, come dice lui, ci sta mettendo "come sempre passione ed amore".

Ripercorre gli anni dal 2012: "Per ben 3 volte ci avete onorato della vostra inestimabile fiducia, che cerchiamo giornalmente di ricambiare, con le nostre umane forze - dice ai suoi concittadini - Abbiamo costruito una nuova classe dirigente nella nostra città, realizzato cose che sono sotto gli occhi di tutti e che rimarranno per sempre nella storia di Apricena. Ho l’onore di essere affiancato, da anni, da migliaia di cittadini e da amici di viaggio di cui vado orgoglioso. Siamo orgogliosi di rappresentare l’Amministrazione comunale di Apricena e da un anno abbiamo la vice presidenza della Provincia di Foggia con la nostra Anna Maria Torelli". Agli elettori, amici e concittadini dice che "è il momento di osare, abbiamo una opportunità storica". Ha lanciato anche l'hashtag "Noi siamo Paolo Dell’Erba".

"Quello che abbiamo fatto tutti insieme in questi anni è molto apprezzato anche fuori dalla nostra città - fa sapere - ecco perché con orgoglio ci sto mettendo la faccia e chiedo a tutti coloro che mi conoscono e ci conoscono, di condividere questa sfida. Io voto, farò votare e sostengo Paolo Dell’Erba". Per il sindaco di Apricena è arrivato il momento di "cambiare pagina dopo i disastri di Emiliano, che per me, credetemi - dice - è stata una grande delusione. Con Raffaele Fitto Presidente potremo riportare la Puglia ai livelli che merita".