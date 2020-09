Da Lonigro a Giorgione, per Emiliano con 'Senso civico": "Puntiamo sulla territorialità e competenza professionale"

E' stata presentata questa mattina in via Molfetta la lista degli otto candidati della provincia di Foggia alle prossime regionali del 20 e 21 settembre di 'Senso Civico - un nuovo Ulivo per la Puglia' a sostegno di Michele Emiliano presidente. Oltre ai candidati Filippo Barbano, Angelica D'Aprile, Francesco Disanto, Luigi Giorgione detto Gino, Giuseppe Lonigro detto Pino, Marella Reitani, Francesco Sderlenga, Giuseppina Sementino, all’iniziativa era presente Alfonso Pisicchio, assessore all’Urbanistica e ideatore del progetto politico, che punta a sviluppare due o tre tematiche ancora irrisolte dal governo regionale in carica, nel segno della prosecuzione del lavoro avviato, del rinnovamento e della territorialità: "La nostra lista si connota per una capllare competenza professionale. E su questo noi contiamo molto".