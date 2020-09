Il partito delle schede bianche: oltre 13mila in provicia di Foggia, novantamila in tutta la Puglia

Tra gli spunti che ha offerto la campagna elettorale appena conclusa, ce n'è uno caduto in sordina e che quasi spesso sfugge. O ancora meglio, non viene affrontato. E' quello relativo all'elettorato delle schede bianche, di coloro cioè che non si esprimono.

Per svariati motivi, che non stiamo qui ad elencare. E' rappresentato dagli elettori che entrano nel seggio, ritirano la scheda e la imbucano negli scatoloni dedicati senza alcun tratto di matita.

Quello delle schede bianche altro non è che una costola del partito degli astensionisti, il primo partito in Italia che in Puglia può contare su 1,5 milioni di persone. Sono invece oltre 90mila, per l'esattezza 90.492, le schede bianche in Puglia, 13253 solo in provincia di Foggia.

A questo dato va aggiunto quello delle 59.069 schede nulle, di cui 9175 su Bari.