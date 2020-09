Meloni e Salvini, i big del centrodestra a Foggia per lanciare la volata finale a Fitto alla riconquista della Regione

Il centrodestra in Puglia si gioca il tutto per tutto. Lo fa con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Sabato e domenica il leader della Lega toccherà altre dieci piazze tra cui quella del comizio organizzato a Bari con gli altri leader nazionali del centrodestra "per lanciare la volata finale alla vittoria delle elezioni regionali" scrive il segretario della Lega in Puglia Luigi D'Eramo.

La leader di Fratelli d'Italia dovrebbe scendere a Foggia per un comizio pubblico previsto per sabato 11 settembre alle 11.30 in piazza Cesare Battisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora in corso di definizione il programma del tour del senatore Salvini. Non è ancora chiaro se il palco sarà lo stesso e se il centrodestra opterà per un pubblico comizio alla presenza di Raffaele Fitto (seguono aggiornamenti)