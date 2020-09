A Foggia arrivano Meloni e Salvini: stesso palco ma in due giorni diversi, sabato i Fratelli d'Italia e domenica la Lega

Dal palco di piazza Cesare Battisti proveranno a convincere i foggiani a cambiare schieramento di governo e a riaffidare la Regione Puglia al centrodestra dopo 15 anni di Vendola ed Emiliano.

Nel prossimo fine settimana Giorgia Meloni e Matteo Salvini scenderanno nel capoluogo dauno e in Capitanata per sostenere i candidati delle rispettive liste, di Fratelli d'Italia e Lega, e per tirare la volata finale al candidato presidente Raffaele Fitto.

Il centrodestra unito si gioca il tutto per tutto con i suoi leader. Sabato 12 alle 11.30 toccherà a Giorgia Meloni. Domenica 13 alle 19.30 sarà il senatore e segretario nazionale del Carroccio a salire sul palco antistante il Teatro Giordano.

Nel week-end il leader della Lega toccherà altre dieci piazze tra cui quella del comizio organizzato a Bari con gli altri leader nazionali del centrodestra "per lanciare la volata finale alla vittoria delle elezioni regionali" scrive il segretario della Lega in Puglia Luigi D'Eramo.

Prima di concludere il tour in Capitanata a Foggia, lex ministro degli Interni sarà a San Giovanni Rotondo alle 16 e a Lucera alle 17.30.

Aggiornamento alle 14.33