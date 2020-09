21701 voti Piemontese e 4287 per Campo: entrambi di nuovo in Consiglio regionale. Ci spera la cerignolana Cicolella

Il Partito Democratico conferma il duo Raffaele Piemontese e Paolo Campo. Saranno l'ex assessore al Bilancio e l'ex capogruppo del PD in Consiglio regionale a rappresentare la Capitanata dei dem a Bari.

Per Piemontese si tratta di un'affermazione netta, che legittima il lavoro svolto nei precedenti cinque anni al fianco di Michele Emiliano. 21701 le preferenze ottenute in Capitanata, quasi il doppio del 2015.

Per il manfredoniano Campo bastano 4287 preferenze, meno della metà dei consensi di cinque anni fa, per staccare nuovamente il pass per il capoluogo pugliese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Potrebbe farcela anche la cerignolana Teresa Cicolella che sfiora le 4mila preferenze. Di poco dietro la consigliera comunale di Foggia Anna Rita Palmieri. Staccati Matteo Masciale di San Giovanni Rotondo, la torremaggiorese Leccese, l'avvocato di San Severo Roberto De Rossi e Isabella Damiani.