Salvini si aspettava di più. Lega in Puglia per ora intorno al 10%: "Cominciamo da qui"

La Lega in Puglia non sfonda. Il partito di Matteo Salvini si attesterebbe al 10%, dietro i Fratelli d'Italia e appaiata a Forza Italia. Di poco sotto la Puglia di Domani di Raffaele Fitto, dove però vi erano anche i candidati dei fuoriusciti di Andrea Caroppo.

Dalla sede della Lega di Milano, il leader del Carroccio non nasconde un pizzico di amarezza sui numeri: "Mi aspettavo qualcosa di più, speravo in una distanza minore"

E ancora. "In Campania e in Puglia non c'eravamo, nel senso che la Lega non era presente in Consiglio regionale. Adesso i dati oscillano però ovviamente se passiamo da zero presenze a sei o sette è qualcosa su cui cominciare a costurire un percorso. E' la prima volta".

Il segretario federale ha fatto sapere che sarà una opposizione "seria, coerente e leale".