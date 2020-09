Lega primo partito del centrodestra a Foggia. Landella punzecchia Forza Italia: "Senza di me il 4,81%"

Franco Landella approfitta del risultato della Lega a Foggia, primo partito del centrodestra con il 13,24%, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del suo ex partito di Forza Italia, che in città non è andato oltre il 4,81%. Un capitombolo rispetto alle Regionali del 2015, quando il partito azzurro ottenne il 19,30%.

Definisce l'esito del voto in città "soddisfacente", con la Lega che supera ampiamente la media della Regione Puglia del 9,8% e nei confronti dei suoi ex amici di partito incalza: "Quello di Forza Italia è un dato che ritengo maggiormente significativo degli errori commessi nel penalizzare chi al partito aveva da sempre, fedelmente, assicurato un patrimonio di consensi"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Faccio gli auguri a tutti i candidati eletti della provincia, soprattutto a quelli di Foggia. Resto fiducioso per il risultato di Joseph Splendido, sostenuto dalla Lega, che in caso di elezione si farà portavoce appassionato delle istanze di Foggia in Consiglio regionale. Sono dispiaciuto per la mancata vittoria del centrodestra in questa tornata elettorale che ha premiato Michele Emiliano per il suo impegno e il suo coraggio: al presidente riconfermato della Regione Puglia i miei sinceri auguri per la rielezione"