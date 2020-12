Piovono ricorsi in Regione: dopo 'Senso Civico' ricorre al Tar anche 'L'Italia in Comune' del foggiano Cusmai

Il 27 novembre scorso, all'indomani dell'insediamento del Consiglio regionale, Ernesto Abaterusso e i primi votati delle sei province pugliesi di Senso Civico-Un Nuovo ulivo per la Puglia, aveva presentato ricorso al Tar di Bari per chiedere l’annullamento della decisione della Corte d’Appello che non ha ammesso la lista al riparto dei seggi. "Un atto dovuto nei confronti dei tanti cittadini ed elettori che ci hanno votato e che, nonostante il superamento della soglia di sbarramento con il 4,16% assegnato dal ministero dell’Interno, si sono visti privati della giusta rappresentanza in Consiglio regionale".

Abaterusso e i candidati si erano detti fiduciosi, "certi che giustizia sarà fatta e che la volontà di circa 70mila persone che ci hanno votato troverà presto voce e cittadinanza nella massima Assise regionale".

Ieri 30 novembre anche la segreteria regionale di Italia in comune Puglia ha depositato, nelle persone dei candidati consiglieri Rosario Cusmai, Francesco Crudele, Piero Bitetti e Paolo Pellegrino, il ricorso al Tar, per l'annullamento e la riforma della attribuzione dei seggi dopo le elezioni regionali. "Facciamo notare che non solo le preferenze attribuite al solo presidente non sono state proporzionalmente attribuite alle liste presentate a suo supporto, in rapporto alle preferenze di ognuna ma c'è altro. Se per assurdo tutte le liste non avessero raggiunto il 4% (mediante l'attuale interpretazione della norma elettorale ) Emiliano siederebbe in consiglio regionale senza rappresentanti delle forze politiche che lo hanno sostenuto e da Presidente della Regione."

Italia in Comune conclude: "Riteniamo comunque che la vacatio rappresentativa possa essere anche colmata dalla politica. Ma il silenzio, anzi l'assenza, della coalizione di centrosinistra sia un elemento di riflessione per il futuro, di cui prenderemo atto"