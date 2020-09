Emiliano benedice Lopalco: "Vi presento il nuovo assessore alla Sanità". Mister preferenze a Bari con 15mila voti

"Vi presento quello che sarà il nuovo assessore alla Sanità della Regione Puglia". Lo ha annunciato questa mattina in conferenza stampa il governatore della Regione Puglia nello spazio antistante l'ingresso della sede del dipartimento Politiche della Salute in via Gentile.

15mila preferenza in provincia di Bari gli sono valse l'affermazione in Consiglio regionale e l'assessorato alla Sanità. "Devo ringraziare chi ha votato Pierluigi perchè non era facile trasformare un professore di università in una star di preferenze. Di solito le preferenze le prendono i professionisti, in questo caso le hanno prese i dilettanti della politica" ha detto Emiliano.

"Grazie ai pugliesi perché oggi mi permettono di ritornare in questo edificio e di continuare a fare il mio lavoro, se le cose non fossero andate così purtroppo non avrei potuto lavorare per la mia terra e la mia gente" le prime parole del futuro assessore.