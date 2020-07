PD e Cinquestelle separati in Puglia. Zingaretti non ci sta: "Mi rifiuto di accettarlo, chiusura incomprensibile"

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti trova incomprensibile la chiusura del Movimento 5 Stelle all'alleanza in Puglia con i dem. A 'Stasera Italia News', nella puntata andata in onda ieri 23 luglio 2020, il governatore della Regione Lazio ha chiesto tra le righe ai pentastellati di rivedere la loro posizione rispetto ad un accordo in vista delle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre: "Se governiamo insieme l'Italia e vogliamo addirittura governarla per quattro anni, non si può neanche teorizzare che è impossibile governare insieme in una Regione". Ergo, "mi rifiuto di accettare che ci sia una predisposizione a non correre insieme nelle Regioni" ha aggiunto il leader del PD: "Emiliano è stato uno di quei presidenti che da subito ha cercato il dialogo con il M5S, per questo trovo incomprensibile la chiusura"

