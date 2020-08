Per l'assalto a Bari ci sono anche gli animalisti foggiani: Melfitani: "Nessun animale sarà lasciato solo"

Vogliono portare in Regione il benessere animale. E con questo presupposto il Partito Animalista Italiano si presenta per la prima volta alle elezioni in Puglia e si costituisce formalmente in provincia di Foggia. Sostengono il candidato presidente del centrosinistra Michele Emiliano. Da non confondersi con il Partito Animalista Europeo - Pae che ha precisato di non aver siglato alcun patto con il governatore uscente e di non aver dato alcuna indicazione di voto.

La coordinatrice del Partito Animalista Italiano in provincia di Foggia è Anna Rita Melfitani, battagliera animalista e presidente dell'associazione Guerrieri con la Coda, orgogliosa di aver portato in Capitanata il partito a misura delle sue crociate. "Nessun animale sarà lasciato solo", promette. Pretenderanno il rispetto degli animali dalle amministrazioni comunali di Foggia e provincia. Assieme al randagismo, elenca le altre maxi-criticità, dal miraggio dei canili sanitari alle guardie mediche inesistenti.

Lei non sarà candidata. Capolista è Michele Buttiglione di Cerignola, 66 anni, da 36 anni dirigente veterinario dell’Asl di Foggia, che ha a cuore le sorti dei randagi proprio come Anna Rita Melfitani. Al centro del suo impegno per Bari ci sono gli animali e le persone che li amano. "È ormai troppo tempo - ha detto Buttiglione - che noi animalisti restiamo alla finestra a subire una politica insensibile ai diritti degli animali". Il suo manifesto è particolarmente articolato e comprende il contrasto al "triste fenomeno del randagismo e al business che ruota intorno ai randagi", ponendo fine ai canili lager, e anche il divieto di caccia in tutta la Regione Puglia o, quantomeno, una riduzione della stagione venatoria e delle specie da cacciare. Nella lista compaiono anche i nomi di Ciro Famiglietti di Manfredonia, Alessandra Augelli, Anna Maria Paciulli, Patrik Palumbo, Pasquale Di Carluccio e Annunziata Bruno.