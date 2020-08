"Lesa la par condicio". Lopalco in tv manda su tutte le furie Fratelli d'Italia. "Intervenga l'Agcom"

“Una lesione della par condicio, ovvero del diritto di tutte le forze politiche ad essere rappresentate in egual misura sui media in piena campagna elettorale. È quello che sta accadendo con le presenze sui media nazionali del professor Lopalco, candidato con Emiliano". A segnalarlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Ignazio Zullo.

"I due, furbescamente, hanno optato per le dimissioni del prof dalla task force del Covid19 in 'zona Cesarini', ovvero a pochissimi giorni dalle elezioni - prosegue - Ma, per continuare ad approfittare della visibilità mediatica raggiunta, Lopalco rimane nella task force come volontario e salta di trasmissione in trasmissione senza alcun competitor di altro schieramento. Ora, non possiamo più accettare questa storia infinita, questa vera e propria truffa ai danni dei cittadini con tanto di lesione della par condicio. Non si può accettare che un candidato e il 'suo' presidente la facciano così grossa, con pubblicità gratuita senza alcun contraddittorio considerato che nel nostro schieramento (e presumiamo anche in altri), ci sono professionalità in campo dell'igiene e della sanità pubblica che non hanno nulla da invidiare al professor Lopalco".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco perché Fratelli d'Italia, attraverso il suo capogruppo, chiede l’intervento dell’Agcom: "Evidentemente non si conosce il senso del limite. Michele Emiliano è così disperato per il terreno che gli frana sotto i piedi da utilizzare metodi e modi a dir poco riprovevoli, ma non gli serviranno”.