Regionali Puglia: le matite non vanno sanificate ad ogni voto

A seguito delle numerose richieste giunte alle prefetture pugliesi, la Regione Puglia precisa che le matite non dovranno essere sanificate ad ogni voto nei seggi ordinari, ma solo in quelli Covid - ospedalieri/domicilio. E' obbligatoria la disinfezione delle mani prima e dopo della votazione per ogni elettore/elettirce, insieme all'obbligo di mascherina e di distanziamento sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.