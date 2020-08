Da Foggia, la 'bordata' di Emiliano a Fitto: "Regalerà la Puglia a Salvini. Io porto avanti la Puglia"

Nella provincia di Foggia si giocherà la presidenza della Regione Puglia? Emiliano, in città per la presentazione della lista di 'Puglia Solidale e Verde' resta vago: "La presidenza si gioca in tutta la Puglia. Ogni voto è importante". Ma è indubbio che in Capitanata si disputa una partita importante.

Dal capoluogo dauno, dove ha raggiunto i sostenitori di 'Puglia Solidale e Verde', il governatore si sfoga con i cronisti: "Dite ai miei competitor che si diano una calmata. Io devo fare il presidente fino all'ultimo giorno. E siamo in piena pandemia e in procinto di riaprire le scuole", spiega. "Non ho tempo per pranzi, cene e visite alle aziende".

Incalzato dalle domande, Emiliano non risparmia bordate al suo diretto antagonista, Raffaele Fitto, bollato "epidemiologo di recente esperienza". Sul punto delle imminenti Regionali, il governatore uscente è diretto: "Se qualcuno vuole consegnare la Puglia alla Lombardia sa chi votare. Perchè di questo si tratta: assoggettare l'Italia alle esigenze di ripartenza della Lombardia. Votando per me, invece, si porta avanti la Puglia, così come è andata - bene - in questi 15 anni". Telegrafico sui 5Stelle: "Grazie al voto disgiunto si può salvare la Puglia votando Emiliano" | IL VIDEO