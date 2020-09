La Lega riempie la piazza di Foggia. Landella: "Matteo facci sognare". Salvini: "Non vedo l'ora che arrivi domenica"

"Matteo fai sognare questa Foggia e la nostra Capitanata affinchè non sia più il fanalino di coda della Puglia, ma sia protagonista in Puglia, con la Lega e con Salvini. Viva Foggia e viva la Lega". Così Franco Landella dal palco di piazza Cesare Battisti ai sostenitori del segretario federale del Carroccio e alle centinaia di persone e sostenitori leghisti.

Lavoro e agricoltura, l'impegno e le priorità di Matteo Salvini per la Puglia e per la Capitanata: "Emiliano e il PD hanno ritardato i pagamenti, molte aziende, molti agricoltori, rischiano di chiudere. Non vedo l'ora che arrivi domenica, penso che arriverà un bel segnale di novità, cambiamento e concretezza" .

Daniele Cusmai, segretario provinciale di Capitanata, non ha dubbi: "Saremo il primo partito e traineremo la vittoria del centrodestra". Sulla sfida interna ai Fratelli d'Italia, Cusmai non si nasconde: "La competitività fa bene". "Dagli elettori foggiani ci aspettiamo tanto, l'entusiamo è al massimo e la risposta sarà corposa. Raggiungiamo il 20%" il commento del segretario cittadino Antonio Vigiano.