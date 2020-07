Liste Pd, Palmisano alla Gentile: "Perché tirarmi in ballo? Non usi più il mio nome a sproposito"

Leonardo Palmisano, candidato consigliere regionale nella lista del Pd nel collegio di Bari, replica alle dichiarazioni rilasciate da Elena Gentile, che in un passaggio dell'intervista rilasciata a Foggiatoday sulla estromissione dell'ex assessore regionale al Welfare della Giunta Vendola dalla lista dei dem, aveva tirato in ballo lo scrittore e candidato, come la Gentile, alle primarie del centrosinistra di gennaio. "Per non essendo mai stato iscritto al partito Democratico. E io sono negli organismi nazionali del partito".

"Ho scoperto di essere stato menzionato da Elena Gentile in una intervista su vicende che non mi riguardano. Non capisco perché tirarmi in ballo sulla composizione della lista del Pd nella provincia di Foggia. Mi auguro che, d'ora in avanti, la ex europarlamentare Elena Gentile non voglia più usare il mio nome a sproposito. Questo rugginoso modo di fare politica non fa bene a nessuno, né a lei né al Pd". la replica di Palmisano.