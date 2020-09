"Portiamo la competenza". I pizzarottiani foggiani "casa per casa" con Emiliano: "C'eravamo, ci siamo e ci saremo"

Il partito dei sindaci promette faville e Federico Pizzarotti, leader di Italia in Comune e sindaco di Parma, arriva in Puglia forte dei sondaggi. Il suo tour - una 'cavalcata' di tre giorni - parte dalla provincia di Foggia e precisamente dal Capolinea Beach di Siponto, istantanea di una campagna elettorale balneare, come si conviene di questi tempi al Sud.

Presenta i candidati pugliesi, la "punta di diamante di tutte le elezioni regionali". Il 77% dei candidati sono amministratori o ex, ma sono soprattutto "persone competenti. Noi - spiega Pizzarotti - abbiamo voluto puntare sul tema della competenza e non dell'appartenenza o della carriera all'interno del partito. Siamo andati a cercare sui territori quelle realtà che sono radicate, che sono le liste civiche che magari amministrano i comuni e che quindi conoscono bene le problematiche e le proposte da portare in Regione".

Nella circoscrizione di Foggia i candidati alle elezioni regionali nella lista della coalizione di centrosinistra a sostegno di Michele Emiliano sono Rosario Cusmai, Costanzo Cascavilla, Mara Ghezza, Danida Mansolillo, Paolo Prudente, Michele Romano, Sabrina Rosito e Innocenza Anna Starace.

Quella pugliese è "una partita importante", ammette il presidente di Italia in Comune che suggerisce a Emiliano e ai suoi il porta a porta nel rush finale: "Serve fare gli ultimi 10 giorni con grande impegno, casa per casa, e raccontare i programmi, cosa che la destra non ha, si basa su un brand nazionale ma non porta a casa neanche un punto di programma per dire che cosa farà per la Puglia".

Il coordinatore regionale Rosario Cusmai, pure candidato al Consiglio regionale, dimostra di pensare al gruppo: conta la squadra. "Il risultato che arriverà, al netto dei sondaggi che ci danno secondi dopo il Pd, sarà frutto del lavoro di una squadra. Noi c'eravamo, ci siamo e sicuramente ci saremo".