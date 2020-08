La sfida di Danida Mansolillo, entusiasmo e voglia di spendersi per il territorio: "Italia in Comune pronta a puntare sui giovani"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Ho scelto la novità, un gruppo compatto che dà spazio alle idee innovative e, soprattutto, persegue l’obiettivo del bene comune”. È quanto dichiara Danida Mansolillo, vicesindaca di Panni e candidata alle prossime elezioni Regionali nella lista di Italia in Comune. “Ho deciso di candidarmi non solo per mettermi in gioco, ma soprattutto per mettermi al servizio della comunità”.

Nonostante la giovane età, la Mansolillo non ha alcun timore e si prepara a portare in Regione le istanze del suo territorio, forte anche dell’impegno assunto nella Giunta comunale della sua Panni: “Da ormai dieci anni mi dedico alla politica nel mio comune, spero che la mia esperienza possa condurre altri ragazzi ad appassionarsi alla politica, spinti dal desiderio di lottare per lo sviluppo del proprio territorio”.

“È giunto il momento – aggiunge la giovane vicesindaca di Panni – di investire sulle nuove generazioni, sulla passione e le competenze che i giovani hanno intenzione di spendere per la Capitanata e la Puglia. Italia in Comune è il movimento che, più di tutti, offre questa opportunità, e punta a valorizzare le competenze dei giovani, delle donne, troppo spesso viste come una sorta di anello debole. Sono fiduciosa che questo gruppo possa conseguire un ottimo risultato”.