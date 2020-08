Elezioni Regionali in Puglia: la manfredoniana Innocenza Starace candidata con Italia in Comune

La manfredoniana Innocenza Starace sarà la candidata della lista Italia in Comune, nella coalizione di centrosinistra a sostegno del presidente Michele Emiliano, alle prossime elezioni regionali.

“Ho scelto Italia in Comune per portare avanti in Capitanata il progetto delle liste civiche che oggi rappresentano la società meglio dei partiti tradizionali”, ha commentato l’avvocatessa sipontina, che fissa gli obiettivi che la Regione dovrà perseguire: dignità del lavoro, ambiente, agricoltura, turismo, sanità e la lotta alla criminalità organizzata.

“Siamo felici di poter contare sul contributo di Innocenza Starace, le cui qualità professionali e umane sono note a tutti. Il suo impegno a difesa della giustizia sociale, dell’ambiente e dello sviluppo del nostro territorio, risponde appieno a quelli che sono da sempre i punti cardine del progetto di Italia in Comune”, ha dichiarato il coordinatore regionale Rosario Cusmai.