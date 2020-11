Elezioni regionali, Giorgione: “Senso civico ha presentato il ricorso al Tar Puglia”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il dado è tratto, anche noi di Senso Civico, abbiamo depositato in data odierna il ricorso al TAR Puglia per vedere riconosciuta la rappresentanza dei quasi 70mila pugliesi che ci hanno votato. Abbiamo ricevuto mandato di amministrare la cosa pubblica e questo faremo, in nome e per conto delle amiche e degli amici che ci hanno sostenuto. Non lasceremo che un’interpretazione creativa della norma ci escluda dal consiglio regionale. Si ribadisce, la nostra fiducia e rispetto nella valutazione della magistratura amministrativa e di chi sarà preposto a giudicare. La Capitanata ha votato Senso Civico con quasi 12.000 voti e quasi 4000 voti nella mia persona e non può essere tenuta fuori avendo superato lo sbarramento del 4%, così come indicato dal Ministero, che ancora oggi ci attribuisce sul sito ufficiale " Eligendo" il risultato del 4,16%. Abbiamo tanto da fare e insieme ce la faremo. Un abbraccio a tutti e sempre grazie per i vari messaggi, telefonate e attestazioni di stima e di vicinanza nei miei confronti. Giorgione Luigi detto Gino