IIl candidato alle Regionali Luigi Giorgione (Senso civico): “Piccolo commercio merita attenzione e tutela”

“Più tutela per i piccoli commercianti e le PMI di San Severo; sblocco e utilizzo di fondi regionali specifici. L’attenzione a questo segmento strategico del nostro sistema produttivo è uno degli assi portanti del mio programma elettorale”.

Questo l’impegno assunto da Gino Giorgione, candidato al Consiglio Regionale della Puglia per “Senso Civico-Un nuovo ulivo per la Puglia in materia. “Nei prossimi giorni avrò il piacere di incontrare a San Severo Alessandro Carafa, vicepresidente “Agorà” e tanti amici rappresentanti di questa categoria produttiva per definire insieme priorità e linee di intervento coerentemente col nostro programma elettorale che prevede: sostegno alle PMI con particolare attenzione al settore turistico e a tutte le realtà produttive danneggiate dal coronavirus e dal lockdown. Nuove misure per garantire competitività, know-how, velocità di accesso ai fondi regionali, statali, euro”, conclude Giorgione.

A San Severo sarà allestita una sede aperta al pubblico gestita da Alessandro Carafa, con il nostro candidato, che sarà operativa prima e dopo le elezioni.