Gianluigi Paragone scende in Capitanata per Conca: "Questo è un voto utile, altro che Fitto ed Emiliano"

A sostegno della lista 'Cittadini Pugliesi' del candidato presidente della Regione Puglia Mario Conca, a Torremaggiore arriva il senatore Gianluigi Paragone. Il parlamentare interverrà venerdì 11 settembre alle 19 in corso Matteotti.

Saranno presenti gli otto candidati della provincia di Foggia al Consiglio regionale: Carmen Battiante, Francesco Colella, Luigi Cucinello, Raffaele Pio De Vita, Francesco Mangiacotti, Francesco Scanzano, Matteo Tricarico e Anna Maria Vitulano.

Si parlerà del tema referendario ma soprattutto delle ragioni del vero ‘voto utile’, quello da attribuire a una lista outsider per continuare una esperienza maturata in cinque anni di Consiglio regionale "contro gli sprechi delle risorse regionali, contro i favori e le clientele della politica mestierante scambiata con favori elettorali - fanno sapere gli organizzatori - per costituire le condizioni per la legittima difesa dei pugliesi".

"Se c'è un voto utile ce n'è uno solo ed è votare Mario Conca, altro che Emiliano e Fitto" il commento di Paragone.

