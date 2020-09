10mila voti valgono il tris a Giandiego Gatta. "Dedico questa vittoria al mio angelo in cielo"

Per la terza volta consecutiva l'avvocato di Manfredonia Giandiego Gatta occuperà uno dei banchi del Consiglio regionale in Puglia. Per la terza volta all'opposizione.

L'ultima affermazione elettorale ha un sapore diverso. Il neo consigliere regionale è il candidato di Forza Italia più suffragato in tutta la Puglia.

Gatta ha accolto così la notizia: "Grazie a tutti voi! A voi che avete creduto in me, a voi che mi avete ritenuto affidabile e competente, a voi che oggi gioite con me del mio risultato. Grazie di esserci".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ha voluto dedicare la vittoira al padre: "Non è più tra noi ma continua a starmi accanto consigliandomi e proteggendomi, la persona a cui devo i miei successi: il mio amatissimo papà, il mio angelo in cielo"