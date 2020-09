Appello al "voto utile" (disgiunto) di Boccia in Puglia: "Vinciamo se i cinquestelle e i renziani votano Emiliano"

Il centrosinistra di Emiliano si appella agli elettori cinquestelle e ai renziani. Lo fa tramite le parole del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia rilasciate a Radio Cusano Campus, che si dice certo della vittoria in Puglia ma "se gli elettori del M5S e di Italia Viva voteranno Emiliano".

Boccia sostiene che gli elettori pentastellati e di Italia Viva "hanno capito che non votare Emiliano significa votare Fitto". E ancora: "Spero che i leader del M5S anziché far campagna pancia a terra per candidati che non hanno speranza di vincere, facciano quello che hanno fatto in Emilia Romagna, sostenendo i candidati del PD".

L'appello di Boccia, questa volta da Lecce a margine di una iniziativa pe le elezioni regionali è al "voto utile": "Alcuni lo chiamano voto disgiunto".

Boccia ha poi aggiunto: "Gli elettori devono sapere che possono scegliere, da elettori del Movimento 5 Stelle un candidato in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, ma possono scegliere il candidato Michele Emiliano alla presidenza perché, se non fanno questa scelta, è come se votassero Fitto, Salvini, fili spinati e la destra".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ha anche precisato: "Noi il presidente Conte non lo tiriamo mai per la giacca perché siamo consapevoli del lavoro duro che fa per tenere insieme l'alleanza. Il Pd però si è messo sulle spalle un lavoro durissimo in queste settimane e non possiamo essere lasciati soli".