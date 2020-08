Elezioni regionali, Danida Mansolillo candidata con Emiliano per Italia in Comune

Danida Mansolillo sarà candidata della lista Italia in Comune, nella coalizione di centrosinistra con il presidente Michele Emiliano, in rappresentanza del proprio territorio, alle prossime elezioni regionali.

La Mansolillo, che ricopre la carica di vicesindaco nel Comune di Panni, risponde all’esigenza del territorio di avere referenti autorevoli in rappresentanza dei Monti Dauni al Consiglio Regionale: “Il suo impegno sarà un valore aggiunto in questa campagna elettorale. Danida saprà portare le istanze del comune di Panni e dell’intero territorio dei Monti Dauni”, ha dichiarato il coordinatore regionale di Italia in Comune Rosario Cusmai.

“È un onore annunciare la candidatura al Consiglio Regionale di Danida, in rappresentanza di un partito dedito a idee e proposte nuove in favore dei cittadini, che non usa la polemica spicciola per prendere voti, ma apre le porte ai giovani mettendo in risalto il ruolo delle donne. Un grosso in bocca al lupo va a una nostra giovane rappresentante che sta dando tutto il suo impegno per il nostro paese”, ha commentato il sindaco di Panni Pasquale Ciruolo.