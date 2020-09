Sprint all'ultimo voto. Di Battista a Bari per Laricchia, Emiliano punta su Decaro, Fitto chiude a Lecce e Maglie

Ultimi scampoli di campagna elettorale per gli otto candidati presidente della Regione Puglia. Ultimi tentativi di convincere gli indecisi e il popolo degli astensionisti.

Raffaele Fitto, il candidato del centrodestra, chiuderà la campagna elettorale senza big nella sua Maglie alle 23. Prima, alle 21.30, sarà in piazza San Biagio a Lecce.

Michele Emiliano della coalizione a trazione PD punta invece su 'E-Motion 2020' alle 19.30. L'attuale governatore dà appuntamento nell'area parcheggio dell'antistadio San Nicola, strada provinciale Modugno-Carbonara. Sul palco insieme a lui il sindaco Antonio Decaro. Presenta Antonio Stornaiolo.

Antonella Laricchia e i cinquestelle puntano sul ritorno di Alessandro Di Battista e su Barbara Lezzi. Comizio di chiusura alle 21.30 in piazza Diaz a Bari.

Ha scelto il capoluogo di regione anche il renziano Ivan Scalfarotto, che alle 20 chiuderà la campagna elettorale in largo teatro Petruzzelli con il capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, Maria Elena Boschi.

Mario Conca dà appuntamento ai 'Cittadini pugliesi' a Gravina di Puglia, ore 20 in piazza Scacchi

Lavoro Ambiente e Costituzone del candidato presidente Nicola Cesaria chiude a Grumo Appula, in piazza Vittorio Veneto alle 21, con Palmina Perrone, i candidati della lista e i rappresentanti del comitato del No al referendum.

Andrea D'Agosto per riconquistare l'Italia sarà alle 20 a Nardò in Piazza Salandra. Nessun comizio di chiusura per Pierfranco Bruni, candidato presidente della Fiamma Tricolore sostenuto da Adriana Poli Bortone.