Tre parlamentari cinquestelle scelgono Emiliano a Laricchia. Dalla Leopolda bordate di Renzi: "E' un populista"

Mentre il Partito Democratico e Michele Emiliano gongolano per il sostegno alle prossime regionali dei parlamentari pugliesi del Movimento 5 Stelle, Paolo Lattanzio, Lorenzo Fioramonti, Michele Nitti, che prefeendo il presidente attuale ad Antonella Laricchia, secondo il ministro Francesco Boccia "hanno dato prova di grande coraggio politico e grande responsabilità", dalla Leopolda Matteo Renzi non perde occasione per attaccare il governatore della Puglia, bollandolo come "populista che ci ha accusato di aver ammazzato i bambini a Taranto, di aver distrutto gli ulivi, che ha bloccato la Tap".

Per il leader di Italia Vivia "c'era un solo voto utile in Puglia, quello di candidare tutti insieme Teresa Bellanova. Avrebbe vinto e consegnato saldamente la regione nelle mani del centrosinistra. Ci hanno detto no e Ivan oggi è in prima linea a combattere una battaglia di valori e ideali contro Michele Emiliano e Raffaele Fitto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alle bordate di Renzi i dem replicano con le parole del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia pronunciate a Modena alla festa nazionale dell'unità: "Oggi è in gioco il futuro della Puglia e dei pugliesi, non possiamo far ripiombare la Puglia indietro di vent'anni, mi auguro che la scelta di campo dei tre parlamentari progressisti eletti nel M5S sia d'esempio ai tanti elettori cinque stelle pugliesi che hanno la stessa visione sociale, ambientale ed economica e hanno a cuore il futuro della Puglia e del Paese"