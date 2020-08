Regionali 2020, prende forma la 'squadra foggiana' di Ivan Scalfarotto: in campo anche Saverio Cassitti

Prende forma la 'squadra foggiana' del candidato presidente della Regione Puglia, Ivan Scalfarotto, sostenuto da Italia Viva, Azione e +Europa.

Scalfarotto presenta i primi quattro candidati: si tratta di Chiara D'Errico, Angela Lombardi (già consigliera provinciale), Marina di Gioia e Saverio Cassitti, quest’ultimo ex consigliere comunale e delegato alle Politiche abitative nel precedente governo Landella.

Scalfarotto si propone di rappresentare il dinamismo e il talento dei pugliesi, "di quelli che sono rimasti e di chi, come me, è andato via e ora è pronto a ritornare per restituire quello che la nostra terra ci ha dato". Ogni lista rispetterà - garantisce - l’alternanza di genere, con le donne in posizione di capolista.