Mix di 'facce nuove' e volti noti tra i civici delle liste foggiane di Emiliano. Ci sono anche Lopalco e Denny Pascarella

Compare anche il nome dell'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, a capo della task force della Regione Puglia per l'emergenza Covid, nella lista Con Emiliano per la circoscrizione di Foggia. Contemporaneamente, è capolista in altre due province, a Bari e Lecce. Si candida anche l'amministratore unico di Arca Capitanata, Donato (detto Denny) Pascarella. Il nome del numero uno dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare (ex Iacp) è associato al contrasto dell'emergenza abitativa, ultimamente concentrato nell'operazione di smantellamento dei container di via San Severo.

La capolista è la foggiana Patrizia Lusi che ha partecipato direttamente alla formazione delle due liste del presidente. Avvocato, è presidente dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona Zaccagnino di San Nicandro Garganico e commissario straordinario dell'Asp Addolorata. Con è anche la lista dell'ex sindaco di Lucera Antonio Tutolo che l'ha occupata praticamente per primo (ufficialmente). Solo ieri, invece, Rino Pezzano ha scoperto le carte annunciando un suo impegno diretto nella civica del governatore uscente. L'amico Angelo Riccardi ha scelto di rinunciare alla candidatura, restare nel centrosinistra, sostenendo non solo l'ex vice sindaco di Cerignola ma anche l'ex consigliera comunale di Manfredonia Lucia Trigiani, nella stessa lista, la sua doppia preferenza. Emblematica la sua esortazione: "Dobbiamo fare in modo che la Capitanata non resti a bordocampo". Completano la lista la pediatra di Lesina Rossella Giovanditti, candidata sindaco alle passate elezioni, e Sabrina Di Carlo, insegnante di San Severo.

Sono stati pescati soprattutto dalla società civile e dalla pubblica amministrazione i candidati dell'altra lista del presidente, che reca lo stesso nome della civica di cinque anni fa: Emiliano Sindaco di Puglia. Si propongono con questo simbolo il commercialista di Foggia Angelo Carboni; Alessandro Mariani, dirigente di SanitaService; Francesco Marino, ex dirigente del settore Cultura del Comune di Bovino in pensione; la docente Barbara Massaro; Stefania Fariello, dottoressa dietista, nutrizionista e biologa degli Ospedali Riuniti di Foggia; Mara Ciuffreda, dirigente dell'Arif; Ernesto Cicchetti, ex sindaco di Castelnuovo della Daunia (unico candidato ex amministratore); e Giovanni Savino, infermiere professionale di San Giovanni Rotondo, con alle spalle un impegno per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio. Quasi tutte facce nuove.

Soddisfatta della squadra Patrizia Lusi: "Abbiamo composto le due liste del presidente tenendo conto della giusta rappresentanza di interessi, territorio e ambiti sociali e professionali. Ciascun candidato rappresenta un importante universo di relazioni e contesti sociali differenti e li abbiamo affiancati ad esperienze amministrative importanti. Due ex sindaci, un ex assessore, un presidente e commissario di Asp aiutano le nostre liste a coniugare esperienze politiche ad altre amministrative e di impegno sociale importanti".