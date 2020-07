La lista dei Popolari con Emiliano è quasi pronta: con Squarcella confermati Clemente, Anna Trotta e Loris De Luca

E' stata presentata due giorni fa nella splendida cornice di villa Mariangela, alle pendici di San Giovanni Rotondo, la candidatura del 56enne avvocato del Foro di Foggia e già sindaco della città di San Pio, Antonio Squarcella, tra le fila dei 'Popolari per Emiliano'.

Al suo fianco anche l'ingegnere 37enne Anna Trotta, entrambi hanno militato in Forza Italia. "La nostra formazione cattolico democratica ispirata ai principi della moderazione ci spinge oggi a tornare a testimoniare i nostri valori per arginare le derive populiste e sovraniste che il centrodestra ha sposato, dimenticando la propria storia e le proprie radici”.

Per Squarcella "la vittoria di Emiliano sancirà l’inizio di un definitivo riscatto sociale ed economico della nostra terra, una regione già oggi ad alta velocità grazie al buon governo di Michele Emiliano nella Puglia"

La manifestazione si è conclusa con l’intervento del segretario provinciale di Puglia Popolare, Rino de Martino, che si è soffermato sui temi programmatici del confronto politico in atto, ponendo l’accento sulla necessità di rilanciare le opzioni del lavoro e della legalità, irrinunciabili punti chiave per una politica realmente vicina alle comunità. "La settimana prossima - assicura il coordinatore de Martino - presenteremo la nostra lista al completo; alcuni nomi sono ormai noti come per l'appunto Antonio Squarcella, Loris de Luca di San Nicandro Garganico, Anna Trotta di Manfredonia e Sergio Clemente per Foggia, ma ci sono grosse novità su San Severo, Lucera e Cerignola che presenteremo in conferenza stampa".