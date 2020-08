Ventola fa i conti ad Emiliano e lo smaschera: "I candidati non sono 700 ma 449"

"Altro che 700 candidati, quelli con Michele Emiliano sono 449". Indignato Francesco Ventola, che si è preso la briga di contare per smascherare il candidato presidente alla Regione Puglia.

“La coalizione di centrodestra che sostiene Raffaele Fitto ha presentato cinque liste e 250 candidati consiglieri: 50 per ogni lista, quanti sono i consiglieri da eleggere. Emiliano, quindi, avrebbe dovuto avere 750 candidati e invece sapete quanti ne sono? 449! 301 in meno! Non pervenuti, non trovati"

Per cui la lista Partito Animalista in tutta la Puglia non ha 50 candidati, ma solo 19, il Partito del Sud otto, la DC Puglia 8, la Sinistra Alternativa 9, 26 quelli di Pensionati e Invalidi, tredici dei Liberali, 11 del PPA Partito Pensiero e Azione, nove quelli di Sud Indipendente: "Molti di loro sono anche candidati in più circoscrizioni, riempitivi e familiari, nel senso che è possibile ritracciare proprio famiglie intere" denuncia Ventola.