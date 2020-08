"La Puglia Domani è la mia scelta". Fallucchi si candida nella lista del presidente: "Destinazione naturale"

"La Puglia Domani è la mia scelta, la lista dove sarò candidata alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. È la lista del presidente, la destinazione naturale della mia candidatura". Anna Maria Fallucchi scioglie le riserve e mostra il simbolo con cui ha deciso di correre, il pumo, in una lista "composta da personalità eterogenee con storie e profili tra di loro diversi, anche distanti - così la descrive - ma accomunati dall’obiettivo di allargare i confini della coalizione e contribuire alla vittoria di Raffaele Fitto e del centrodestra".

Preferisce rimanere civica e non confluire in una lista di partito (circolava voce di una possibile candidatura con Fratelli d'Italia). "Libera dai rigidi schemi di partito e dai vincoli d’appartenenza, sento di poter esprimerne appieno e al meglio me stessa, le mie idee e le mie proposte, parlando alle persone con un linguaggio semplice, diretto, sincero. Per portare una ventata di novità e di freschezza nel centrodestra di Capitanata. Per rappresentare un’alternativa, una scelta diversa. Guardando al futuro - conclude - con La Puglia Domani".