Siglato l'accordo tra Lupi e Tajani in Puglia. Di Gioia (Noi con l'Italia) verso la candidatura con Forza Italia: "Contento"

È stato formalizzato oggi l'accordo tra Forza Italia e Noi con l'Italia per le prossime elezioni regionali in Puglia. "La lista di Forza Italia si aprirà a candidati di Noi con l'Italia. Faremo un gruppo unico dopo le elezioni nel prossimo Consiglio regionale", ha annunciato Antonio Tajani, vice presidente del partito di Berlusconi. "Siamo convinti che questo accordo sarà utile ad una regione come la Puglia, anche perché gli amici di Noi con l'Italia che saranno presenti nelle nostre liste sono donne e uomini che hanno dimostrato di avere grande consenso e grande esperienza già negli anni passati".

Il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi, che è intervenuto subito dopo Tajani, ha svelato l'arcano: "Il nostro coordinatore regionale Leo Di Gioia ci sta seguendo in diretta". La sua candidatura nell'accordo non è citata e quindi non è ufficiale. Verosimilmente, Noi con l'Italia presenterà candidati in particolare a Foggia e Bari. "Questo accordo non nasce oggi ma è un lavoro comune che stiamo facendo da tanto tempo - ha affermato Lupi - La sfida in Puglia è decisiva ed importante. Il fatto che ci siamo impegnati a fare un gruppo regionale insieme - ha aggiunto - mi sembra che segni anche, me lo auguro, una prospettiva politica futura non solo per la Puglia ma per il centrodestra a livello nazionale".

È intervenuto anche Mauro D'Attis, coordinatore regionale di Forza Italia Puglia che ha rappresentato la "gioia per questo accordo che parte da un'intesa nazionale.".

L'accordo, come avevamo anticipato qualche giorno fa, sembra il preludio alla candidatura per le regionali di Leonardo Di Gioia che potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni assieme al candidato presidente Raffaele Fitto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono contento di questo accordo con Forza Italia - ha commentato a caldo il coordinatore regionale di Noi con l'Italia Di Gioia - Potrebbe essere l'approdo naturale per ritornare nel centrodestra".