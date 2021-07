Referendum Giustizia: anche a Foggia i gazebo della Lega

La Lega Foggia si mobilita per il Referendum sulla Giustizia. Da giovedì 8 luglio a sabato 10 luglio sarà possibile firmare presso il gazebo che sarà allestito in piazza Lanza dalle 18.00 alle 22.30. “Condividiamo assolutamente i quesiti referendari lanciati da Matteo Salvini in collaborazione con il Partito Radicale – afferma l’avvocato Antonio Vigiano, segretario cittadino della Lega -. Saremo pertanto presenti per ben tre giorni in città per consentire a chiunque voglia di capirne di più e aderire all’iniziativa. Abbiamo bisogno della partecipazione della gente per centrare un obiettivo sacrosanto, atteso ormai da troppo tempo, e che ha a che fare con la democrazia, la libertà, l’equità del sistema Paese. Secondo i dati in arrivo da tutta Italia, sono state superate le 100.000 firme in un solo, caldissimo week-end di luglio. È un grandioso segnale di cambiamento e voglia di giustizia. Abbiamo la grande occasione di riformare e rinnovare l’Italia. Saremo in piazza per questo, con grinta e speranza” conclude Vigiano.