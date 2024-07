Referendum contro l'autonomia differenziata, costituito il comitato provinciale: raccolta firme pronta a partire

Si è costituito anche a Foggia il Comitato Provinciale a sostegno del referendum contro l’Autonomia Differenziata. A farne parte, la CGIL, la Uil, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Sinistra italiana, Europa Verde, PSI, ANPI, ARCI, ACLI, Libera, Donne Democratiche, Legambiente, Link Associazione Studentesca.

Il comitato si pone come obiettivo il contrasto al dannoso e scellerato progetto Calderoli, sfociato nella legge 86/2024, dalla cui attuazione potranno scaturire gravi danni ai diritti dei cittadini, dallo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale e dell’istruzione pubblica, alla possibilità di regionalizzare le politiche del lavoro e della sicurezza, nonché alla disgregazione dello Stato Sociale.

Si vuole dunque frantumare l’Italia non solo incrementando le disuguaglianze sociali del Mezzogiorno, ma anche danneggiando il sistema economico e produttivo dell’intero Paese. Per un’Italia Unita, Libera e Giusta - ribadiscono dal Comitato Provinciale - avvieremo da subito la costituzione anche dei comitati comunali per la raccolta delle firme nelle piazze, nei luoghi di lavoro e ovunque ce ne sia bisogno, sensibilizzando ed informando tutti i cittadini della Capitanata circa la pericolosità delle scelte del legislatore, che mirano a far tornare indietro il Paese, riducendo i diritti universali conquistati e garantiti dalla nostra Costituzione.