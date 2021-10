La Capitanata del Gino Lisa non fa sconti ad Emiliano. La politica reagisce: "Non finisce qui presidente, basta prese in giro"

Linea morbida dell'assessore regionale al Welfare Rosa Barone e del consigliere regionale Antonio Tutolo. Dure le reazioni dell'europarlamentare Mario Furore e dei colleghi del Movimento 5 Stelle deputati e senatori di Foggia e provincia. Perentorio Giannicola De Leonardis, netto Nicola Gatta.

Le dichiarazioni di Michele Emiliano sul Gino Lisa fanno ancora rumore. Il territorio ha reagito con veemenza al tentativo del presidente della Regione Puglia di tirarsi fuori dalla battaglia dell'aeroporto foggiano, accontentandosi di chiuderla per l'istituzione della sede della protezione civile e del numero unico del 112 (leggi qui).

LE REAZIONI SUL GINO LISA

Rosa Barone e Antonio Tutolo: “L’aeroporto Gino Lisa va inquadrato all’interno di un piano di sviluppo infrastrutturale più ampio di cui la Capitanata ha bisogno. La Regione e Aeroporti di Puglia nella fase di avvio delle attività devono sostenere questo aeroporto, sia da un punto di vista strutturale che funzionale, come si fa per tutte le start-up, in modo da renderlo attrattivo, perché solo così arriverà la ‘richiesta’ di cui parla il presidente Emiliano. Siamo certi che questo verrà fatto, così come avviene ed è accaduto per lo sviluppo degli altri aeroporti pugliesi, che dopo la spinta iniziale sono stati messi nelle condizioni di camminare da soli. Da parte nostra ci sarà il massimo spirito collaborativo, per dotare la Capitanata di una infrastruttura fondamentale per permetterne lo sviluppo che merita, necessario anche per contrastare la criminalità. Il territorio foggiano ha bisogno di alternative per sostenere un’economia sana e la Regione deve garantirle”

Mario Furore: "Non mi sono piaciute affatto le parole di queste ore del Presidente della Regione, Michele Emiliano, sul Gino Lisa. Vorrei una chiara e utile posizione sul nostro aeroporto da parte della Regione Puglia. Di nastri in campagna elettorale ne abbiamo visti tanti (troppi), utili solo a creare vetrine mediatiche a Piemontese & co., e nulla più. Da sempre mi sono posto in un’ottica collaborativa con la Regione ma, ad oggi, del nostro aeroporto non si hanno certezze e quindi è il momento di agire e di fare chiarezza. Nel 2019, lo ricordo, la Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva rilasciato il nulla osta per lo svolgimento del Servizio di Interesse Economico Generale (Sieg) relativo all’aeroporto con l’allora Ministro Toninelli. L’aeroporto, inoltre, era stato identificato quale base della Protezione Civile europea nel Sud-Est dell’Unione Europea. Oggi, però, il Gino Lisa oltre a non essere sostanzialmente e formalmente una base della Protezione Civile, presente invece a Modugno, è e resta un aeroporto privo di alcun piano industriale compatibile all’uso Sieg dell’aeroporto per l’uso di voli commerciali. Foggia, mi preme ricordare, è parte del Core network della rete Ten-T. Alla luce di questa confusione e poca chiarezza ho scritto oggi alla Commissione Europea per capire, in base alle mie osservazioni, se intende verificare il corretto investimento dei fondi Cipe che hanno permesso l’allungamento della pista di volo del Gino Lisa. Mi aspetto anche che Bruxelles verifichi su quando verrà realmente realizzata da parte della Regione Puglia la base della Protezione Civile Regionale. A seguito dell’intervento della Commissione Europea, dopo mio sollecito, mi auguro infine che Aeroporti di Puglia gestisca correttamente lo scalo di Foggia con la realizzazione di un piano industriale compatibile all’attuale stato Sieg. I foggiani non meritano più prese in giro”

Giannicola De Leonardis: "Sull’aeroporto Gino Lisa il presidente Michele Emiliano e la sua corte hanno costruito la campagna elettorale in provincia di Foggia. Illudendo e prendendo in giro i cittadini e gli elettori, gli imprenditori e tutti gli attori istituzionali e non, che nella riapertura effettiva e operativa dello scalo foggiano vedevano e vedono l’unico possibile volano per un rilancio dell’economia e del turismo. Il 16 settembre dello scorso anno, nell’immediata vigilia delle elezioni regionali, si è tenuta la celebrazione della fine dei lavori di allungamento della pista a uso e consumo di microfoni e telecamere (quella vera sarebbe arrivata mesi dopo). Ecco la sua dichiarazione testuale in quell’occasione: ‘Abbiamo concluso un’impresa che sembrava impossibile solo 4 anni fa. Non ci siamo rassegnati mai. E abbiamo fatto finalmente dell’aeroporto di Foggia un aeroporto uguale a tutti gli altri della Puglia. (…) Questo aeroporto potrà essere operativo tra poche settimane. Lo abbiamo trasformato nella base più importante della Protezione Civile italiana. Qui attorno sorgeranno imprese e tutte le attrezzature necessarie a fare di Foggia il punto di riferimento in caso di disastro di tutta l’area sud est dell’Unione Europea. E’ una roba grossa. I costi saranno ammortizzati anche dall’investimento pubblico legato alla Protezione Civile e i costi per le compagnie aeree saranno inferiori. Tutte queste promesse, ovviamente si sono poi sciolte come neve al sole, e basta recarsi nel deserto del ‘Gino Lisa’ per rendersene conto (con la nuova sede operativa della Protezione Civile poi inaugurata altrove). Ma un anno dopo, il 5 settembre 2021, davanti all’amico presidente dell’Albania Edi Rama, ecco un altro annuncio del presidente con annessi effetti speciali: ‘Stiamo anche lavorando perché l’aeroporto di Foggia, che sarà un grande aeroporto ordinario con voli mi auguro di linea e turistici, sia anche la base operativa della Protezione civile italiana ed europea in tutti i Balcani, perché è evidente che nel frangente in cui ci troviamo, Puglia, Albania e Grecia sorgono in un luogo, dal punto di vista climatico, molto esposto al rischio incendi. Quindi ci auguriamo di avere sostegno dal Governo italiano e dall’Unione europea nella costruzione della base della Protezione Civile europea nel sud-est dell’Unione europea’. Ieri è arrivata l’ultima versione: ‘I voli dal Gino Lisa ci saranno se ci sarà una domanda. Foggia deve entrare nel terzo millennio e rendersi conto che gli aeroporti funzionano solo in questo caso. Quando ci sarà una domanda adeguata all’interesse delle imprese, le compagnie verranno e troveranno un aeroporto perfettamente in grado di funzionare. Se questo non avverrà vorrà dire che il mercato non richiede voli da Foggia’. Tocca quindi alle imprese foggiane cercare le compagnie, come già in passato avevano suggerito i vertici di Aeroporti di Puglia troppo impegnati su altri scali per dedicare le loro attenzioni al ‘Gino Lisa’. Un finale purtroppo annunciato (in tempi non sospetti, cioè dalla campagna elettorale, avevamo già definito ‘sceneggiate’ tutte le parate e le dichiarazioni d’intenti riguardanti l’aeroporto foggiano, sperando vanamente di essere smentiti), ma che rappresenta comunque un tradimento intollerabile. Ma per noi non finisce qui, caro Presidente

Il movimento 5 Stelle (Pellegrini, Faro, Giuliano, Lovecchio, Naturale): "Le dichiarazioni del presidente Emiliano, rilasciate qualche giorno fa a proposito dell’aeroporto di Foggia, ci lasciano esterrefatti e confermano quanto lo scalo foggiano non sia preso realmente in considerazione nè dal Presidente, né da Aeroporti di Puglia, che è partecipata quasi interamente dalla Regione Puglia e che dovrebbe, per statuto, occuparsi dell’operatività e dello sviluppo anche dell’aeroporto foggiano. Non vorremmo che gli annunci roboanti e i tagli di nastri dei mesi e degli anni scorsi fossero state solo parole al vento, visto che, ad oggi, la base della protezione civile a Foggia non è operativa e non si vede all’orizzonte una compagnia che sia interessata ad operare su Gino Lisa. Emiliano ricorda, giustamente, che gli aeroporti funzionano se c’è richiesta. A Foggia, per il Gino Lisa, la richiesta di voli c’è, ed è forte, e proviene dagli operatori internazionali interessati alle produzioni che tutto il mondo ci invidia e proviene, altresì, da chi vuole venire a visitare la nostra splendida provincia che, lo ricordiamo, è ancora la prima in Puglia per numero di turisti, nonostante infrastrutture non all’altezza rispetto agli altri territori della regione. Provincia che è la più estesa della Puglia (peraltro, la terza in Italia) ed è contraddistinta da una orografia del territorio che rende difficili e faticosi i collegamenti tra le zone interne o garganiche con Bari e il scalo aeroportuale. Chiediamo che Aeroporti di Puglia e la Regione, ognuno per le proprie competenze, si impegnino ad eliminare o quantomeno diminuire le differenze infrastrutturali esistenti tra la nostra provincia e il resto della Puglia. Se AdP non vuole o non sa sviluppare lo scalo foggiano, che lo lasci ad altri operatori questo compito. Non chiediamo favoritismi, non chiediamo piaceri, pretendiamo solo che il nostro territorio sia trattato per quello che merita e non accettiamo il perdurare di questo scarso interesse. Non vogliamo più promesse, basta parole e proclami, vogliamo fatti» concludono i parlamentari pentastellati"

Nicola Gatta: "Non possiamo fare passi indietro, dobbiamo camminare verso nuovi traguardi! Aver allungato la pista per far decollare anche i voli civili fa parte di un processo che si deve compiere con ulteriori traguardi, sui quali, anche questa volta, non faremo mancare il nostro contributo. Non ci faremo certo intimidire da qualche rispettabile ricerca di mercato, ma sulla quale è lecito nutrire qualche dubbio. Ad ogni modo bisogna lavorare ulteriormente sulla strategia complessiva, che a mio modo di vedere non riguarda il solo territorio di Capitanata, ma l’intera Puglia e le province limitrofe appartenenti anche ad altre Regioni. Sembra inverosimile che non ci siano compagnie interessate ad attivare voli. Lo scalo aeroportuale dauno è essenziale a rafforzare la politica di coesione territoriale, attraverso una maggiore accessibilità e mobilità, ed è una irripetibile opportunità di sviluppo che non possiamo perdere. Si devono potenziare tutti gli strumenti necessari per fare in modo che lo scalo dauno diventi appetibile. Occorrono ulteriori investimenti sia pubblici che privati, necessita attivare tratte per voli commerciali, trasporto passeggeri, coerenti con la vocazione agro-industriale e turistica della Capitanata e delle province limitrofe”.