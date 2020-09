Dstribuisce volantini della Lega e viene schiaffeggiato da un "balordo". Salvini: "Ci vediamo domenica a Foggia"

Domenica sera in piazza Cesare Battisti Matteo Salvini sarà impegnato in un pubblico comizio dal palco di piazza Cesare Battisti con inizio alle 19.30. Domani sarà a Bari con il centrodestra unito.

Alla vigilia del ritorno in Puglia, il senatore della Lega prende la palla al balzo per attaccare Pd e M5S, commentando l'aggressione avvenuta questa mattina in viale degli Aviatori a Foggia denunciata da Maddalena Di Natale: "Un balordo ha schiaffeggiato un ragazzo che distribuiva volantini per la Lega. Ai violenti rispondiamo col sorriso e con la forza delle idee, e domenica sarò anche a Foggia"

"E' ancora possibile fare opposizione?" chiosa il segretario nazionale.