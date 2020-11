Emiliano ha scelto il suo vice: il foggiano Raffaele Piemontese. "È un riconoscimento alla Capitanata"

"Questo è un riconoscimento a Foggia e alla Capitanata. Sono estremamente contento". Sono le prime parole, a caldo, di Raffaele Piemontese, nominato vice presidente della Regione Puglia. È il comandante in seconda, un incarico di peso. Mantiene la delega al Bilancio, lo Sport, Programmazione e acquista anche Infrastrutture e Lavori Pubblici. Lascia le Politiche Giovanili e una sua creatura in eredità, Pin-Pugliesi Innovativi, il fortunato programma dedicato alle startup.

"Rivolgo un ringraziamento particolare a Michele Emiliano, al quale naturalmente mi lega un'amicizia politica ma anche un affetto umano e personale. Lo ringrazio per la fiducia, ma soprattutto perché dopo quasi 30 anni il presidente della Regione Puglia assegna la vicepresidenza a un rappresentante di Foggia e della Capitanata. Michele Emiliano ha dato questo ruolo alla provincia di Foggia ed è un riconoscimento importante". Prima di lui, aveva ricoperto lo stesso incarico Giuseppe Affatato, del Psdi, dal 1990 al 1992, all'epoca della giunta di Michele Bellomo.

Raffaele Piemontese, avvocato di 39 anni, è stato eletto nella lista del Pd con 21701 voti alle ultime elezioni regionali, diecimila in più di 5 anni fa. Conosce bene la macchina regionale e nei cinque anni di esperienza da assessore regionale si è fatto conoscere, apprezzare e rispettare per competenza e ruolo, anche a Bari, nel Salento e nelle altre province pugliesi. È un'occasione per la provincia di Foggia che festeggia. "Lavorerò per tutta la Puglia e per fare in modo che anche questo territorio faccia un ulteriore salto di qualità".