Raffaele Di Mauro eletto nel Consiglio Nazionale di Forza Italia: è l'unico pugliese tra i componenti dell'organo di partito

Raffaele Di Mauro entra a far parte del Consiglio Nazionale di Forza Italia all’esito del congresso che ha visto la conferma dell’On. Antonio Tajani quale segretario degli azzurri. Raffaele Di Mauro, consigliere comunale a Foggia, è l’unico pugliese tra i 20 componenti dell’organo di partito. “Mi preme ringraziare l’On. Antonio Tajani e l’On. Mauro D’Attis che, in questi anni, hanno saputo guidare il partito a livello nazionale e regionale dando un contributo fondamentale alla evoluzione di una forza politica con una storia ormai trentennale, ampiamente radicata nella storia del nostro Paese ed affidabile sia al Governo nazionale che negli Enti locali - commenta Raffaele Di Mauro che prosegue - Forza Italia ha dimostrato di essere un partito vivo e attivo che, in questa fase, ha fortemente voluto coinvolgere la propria base attraverso la partecipazione dei propri iscritti che, tanto a livello periferico quanto a livello nazionale, hanno potuto eleggere i propri rappresentanti in seno a tutti gli organismi di partito".

"Forza Italia – evidenzia Di Mauro – proviene da un percorso evolutivo, compiuto in questi ultimi anni, nel solco dell’eredità del suo fondatore, il compianto Silvio Berlusconi. Siamo un imprescindibile pilastro del centrodestra e ci attende una nuova era di rilancio, ovviamente all’interno di un perimetro ben definito che è quello di una coalizione che deve essere coesa, competitiva e capace di fare sintesi, avendo nella dialettica un punto di forza e mai un sintomo di frammentazione. Ci attendono nuove ed imminenti sfide, a partire da quelle delle elezioni europee ed amministrative in Capitanata del prossimo giugno. Forza Italia sarà, come sempre, una forza politica vivace e aperta al confronto sereno e costruttivo con tutti gli alleati per affrontare le sfide del saper bene amministrare la cosa pubblica ad ogni livello nell’esclusivo interesse dei cittadini”, conclude Di Mauro.